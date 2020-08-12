Минск заявил о готовности доказать Европе факт иностранного вмешательства в дела республики 🔊 Воспроизвести Фото © EPA / TATYANA ZENKOVICH



Дипведомство призвало не спешить с выводами и тщательно проанализировать происходящее, сообщает



МИД Белоруссии заявил о зарубежном вмешательстве в ситуацию с протестами после выборов в республике и подчеркнул, что готов предоставить доказательства иностранным партнёрам.



— Готовы к конструктивному, а главное, объективному диалогу по этой теме со всеми зарубежными партнёрами. Готовы представить конкретные неопровержимые факты, раскрывающие подоплёку нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте дипведомства. Дипведомство призвало не спешить с выводами и тщательно проанализировать происходящее, сообщает ЛАЙФ МИД Белоруссии заявил о зарубежном вмешательстве в ситуацию с протестами после выборов в республике и подчеркнул, что готов предоставить доказательства иностранным партнёрам.— Готовы к конструктивному, а главное, объективному диалогу по этой теме со всеми зарубежными партнёрами. Готовы представить конкретные неопровержимые факты, раскрывающие подоплёку нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте дипведомства. Сообщение было опубликовано на фоне ряда заявлений Запада. В МИДе отметили, что Европа сделали слишком поспешные выводы о происходящем, без попытки разобраться и объективно оценить ситуацию.



В дипведомстве заявили, что неоднократно призывали к содействию в проведении выборов, говоря о фактах прямого внешнего вмешательства, однако вместо этого прозвучали призывы к санкциям.



МИД Белоруссии призвал всех зарубежных партнёров к взвешенному анализу происходящего с всесторонним рассмотрением поступающей информации и порекомендовал не спешить с заявлениями.



Как уже сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 10%. Наблюдатели от СНГ подтвердили легитимность прошедших выборов в Белоруссии. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими результатами и вышли на акции протеста. life.ru Категории: политика, общество, чп и криминал, в Беларуси Ключевые слова: МИД, Лукашенко, протесты, вмешательство — статья прочитана 335 раз Комментарии