В Германии проснулся древний подземный вулкан 🔊 Воспроизвести



Ученые США опубликовали отчет, согласно которому наблюдается активность древнего подземного вулкана на территории Германии. Последний раз этот вулкан извергался порядка 13 тыс. лет назад. Группа ученых из США прибыли в западную часть ФРГ для проведения научных исследований, сообщает



Ученые заметили, что в районе расположения древнего вулкана вблизи озера Айфель наблюдается повышение уровня земли. Как отмечают эксперты, ежегодно, в этом районе земля повышалась на 1 мм, и это считалось нормой.



Пока вулкан спал и не проявлял активности, на повышение земли не обращали внимания, но теперь, было замечено значительное увеличение показателя повышения земли. Ученые связывают это с возрождающейся активностью древнего вулкана. Исследователи утверждают, что в ФРГ может проснуться супервулкан. Было установленно, что раскаленный поток магмы устремляется все выше к поверхности земли. На данном этапе спрогнозировать то, как быстро магма дойдет до поверхности земли невозможно.



Но ученые призывают не паниковать.



В районе будет развернуто научную группу, которая будет постоянно следить за геологическими процессами. Ученые США опубликовали отчет, согласно которому наблюдается активность древнего подземного вулкана на территории Германии. Последний раз этот вулкан извергался порядка 13 тыс. лет назад. Группа ученых из США прибыли в западную часть ФРГ для проведения научных исследований, сообщает Новости Германии Ученые заметили, что в районе расположения древнего вулкана вблизи озера Айфель наблюдается повышение уровня земли. Как отмечают эксперты, ежегодно, в этом районе земля повышалась на 1 мм, и это считалось нормой.Пока вулкан спал и не проявлял активности, на повышение земли не обращали внимания, но теперь, было замечено значительное увеличение показателя повышения земли. Ученые связывают это с возрождающейся активностью древнего вулкана. Исследователи утверждают, что в ФРГ может проснуться супервулкан. Было установленно, что раскаленный поток магмы устремляется все выше к поверхности земли. На данном этапе спрогнозировать то, как быстро магма дойдет до поверхности земли невозможно.Но ученые призывают не паниковать.В районе будет развернуто научную группу, которая будет постоянно следить за геологическими процессами. nasha-germania.com Категории: общество, в Европе, образование Ключевые слова: Германия, США, ученые, вулкан — статья прочитана 106 раз Комментарии