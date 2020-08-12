Times: банды, наркотики и холодное оружие — британские школы обеспокоены ростом преступности среди учеников 🔊 Воспроизвести Reuters



Сотрудники трети английских средних школ считают, что их ученики связаны с бандами, пишет The Times со ссылкой на результаты недавнего опроса. Как показало исследование, в 60% школ страны проводились обыски, в результате которых у учеников находили оружие и наркотики. Как отмечают эксперты, проблема затрагивает всю Англию, а не только её бедные районы. При этом закрытие учебных заведений на фоне пандемии может только усугубить проблему, подчёркивает газета.



Сотрудники трети английских средних школ считают, что их ученики связаны с бандами, выяснило расследование газеты Times.



Опрос учителей почти 1300 школ показал, что банды начинают готовить к членству детей уже в возрасте восьми лет, дети того же возраста эксплуатируются наркоторговцами, а ученики приносят в классы «ножи для зомби-апокалипсиса», молотки и кастеты. Сотрудники трети английских средних школ считают, что их ученики связаны с бандами, выяснило расследование газеты Times.Опрос учителей почти 1300 школ показал, что банды начинают готовить к членству детей уже в возрасте восьми лет, дети того же возраста эксплуатируются наркоторговцами, а ученики приносят в классы «ножи для зомби-апокалипсиса», молотки и кастеты.



Опрос, проведённый незадолго до пандемии коронавируса, показал, что 24 % средних школ передавали данные об учащихся в полицию или социальные службы из-за их возможного членства в бандах в 2018—2019 учебном году. То же самое делали два процента начальных школ.



Эксперты опасаются, что в будущем учебном году банды только укрепят своё влияние в школах из-за трудностей подростков с адаптацией к изменениям после карантина. Существует беспокойство, что месяцы, проведённые вдали от школьной структуры и обеспечиваемой учебным заведением безопасности, сделают уязвимых молодых людей беззащитными против банд.



Уполномоченный по делам детей в Англии Энн Лонгфилд заявила, что опрос показал необходимость принятия дополнительных мер для защиты учащихся от банд. В отчёте, опубликованном Лонгфилд в апреле прошлого года, утверждалось, что 27 тыс. детей в Англии были идентифицированы как члены банды, при этом истинное число может быть намного больше.



Как подчёркивает Times, речь идёт не только о бедных регионах страны. Проблема также затронула богатые районы и школы, оцениваемые как «хорошие», включая учебные заведения в Оксфорде.



При этом учителя находятся на передовой борьбы за безопасность учеников, отмечает газета. В одной из школ Северного Лондона было принято решение посылать сотрудников на дом к подросткам, в других — провожать их до школы. В 85% средних школ страны проходят уроки, посвящённые детской наркоторговле, употреблению наркотиков и деятельности банд. Кроме того, занятия, посвящённые холодному оружию и бандам, ведутся в 34% начальных школ.



Данные Министерства юстиции показывают, что число детей в возрасте от десяти до 17 лет, осужденных или получивших предупреждение за преступление с использованием холодного оружия, выросло с 2629 в 2013 году до 4547 в прошлом году.



Министр по делам детей Вики Форд признала, что школы играют жизненно важную роль в попытках удержать детей от членства в бандах. По её словам, правительство направило работников более чем в 150 школ страны, «чтобы помочь учителям выявить и поддержать учеников, подверженных наибольшему риску».



Глава Ассоциации руководителей школ и колледжей Джефф Бартон, в свою очередь, заверил, что школы усердно работают, чтобы объяснить детям опасность банд и торговли наркотиками. Он также призвал правительство к «более согласованным усилиям в сотрудничестве с многочисленными ведомствами для устранения причин этой проблемы».



Оригинал новости ИноТВ Исследование, охватившее школы, общей численностью около полумиллиона учеников, показало, что насилие, бандитизм и торговля наркотиками затрагивает школы по всей Англии. Более чем в 60% средних школ детей обыскивали с использованием средств системы безопасности аэропорта, металлоискателей и собак-ищеек, с целью обнаружения наркотиков и оружия.Опрос, проведённый незадолго до пандемии коронавируса, показал, что 24 % средних школ передавали данные об учащихся в полицию или социальные службы из-за их возможного членства в бандах в 2018—2019 учебном году. То же самое делали два процента начальных школ.Эксперты опасаются, что в будущем учебном году банды только укрепят своё влияние в школах из-за трудностей подростков с адаптацией к изменениям после карантина. Существует беспокойство, что месяцы, проведённые вдали от школьной структуры и обеспечиваемой учебным заведением безопасности, сделают уязвимых молодых людей беззащитными против банд.Уполномоченный по делам детей в Англии Энн Лонгфилд заявила, что опрос показал необходимость принятия дополнительных мер для защиты учащихся от банд. В отчёте, опубликованном Лонгфилд в апреле прошлого года, утверждалось, что 27 тыс. детей в Англии были идентифицированы как члены банды, при этом истинное число может быть намного больше.Как подчёркивает Times, речь идёт не только о бедных регионах страны. Проблема также затронула богатые районы и школы, оцениваемые как «хорошие», включая учебные заведения в Оксфорде.При этом учителя находятся на передовой борьбы за безопасность учеников, отмечает газета. В одной из школ Северного Лондона было принято решение посылать сотрудников на дом к подросткам, в других — провожать их до школы. В 85% средних школ страны проходят уроки, посвящённые детской наркоторговле, употреблению наркотиков и деятельности банд. Кроме того, занятия, посвящённые холодному оружию и бандам, ведутся в 34% начальных школ.Данные Министерства юстиции показывают, что число детей в возрасте от десяти до 17 лет, осужденных или получивших предупреждение за преступление с использованием холодного оружия, выросло с 2629 в 2013 году до 4547 в прошлом году.Министр по делам детей Вики Форд признала, что школы играют жизненно важную роль в попытках удержать детей от членства в бандах. По её словам, правительство направило работников более чем в 150 школ страны, «чтобы помочь учителям выявить и поддержать учеников, подверженных наибольшему риску».Глава Ассоциации руководителей школ и колледжей Джефф Бартон, в свою очередь, заверил, что школы усердно работают, чтобы объяснить детям опасность банд и торговли наркотиками. Он также призвал правительство к «более согласованным усилиям в сотрудничестве с многочисленными ведомствами для устранения причин этой проблемы». russian.rt.com Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: дети, Британия, банды — статья прочитана 117 раз Комментарии