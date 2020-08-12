Министр энергетики призывает ЕК обеспечить безопасность БелАЭС 🔊 Воспроизвести



Литовский министр энергетики призвал ответственную за энергетику комиссара Еврокомиссии (ЕК) ускорить процесс пересмотра стресс-тестов Белорусской АЭС (БелАЭС), испытания которой начнутся совсем скоро.



Жигимантас Вайчюнас в письме еврокомиссару Кадри Симсон подчеркнул, что следует приложить все усилия, чтобы Беларусь провела в жизнь рекомендации по стресс-тестам и сотрудничала с Европейской группой регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG), а последняя постоянно давала бы оценки, как Минск проводит в жизнь национальный план действий по стресс-тестам.



Ж. Вайчюнас обратил внимание на то, что несмотря на данное в июне белорусским премьером Романом Головченко лидерам стран-участниц программы Евросоюза (ЕС) "Восточное партнерство" обещание, что Минск всесторонне включится в дальнейший процесс пересмотра стресс-тестов, меняется порядок выдачи лицензий, чтобы ускорить запуск БелАЭС. Литовский министр энергетики призвал ответственную за энергетику комиссара Еврокомиссии (ЕК) ускорить процесс пересмотра стресс-тестов Белорусской АЭС (БелАЭС), испытания которой начнутся совсем скоро.Жигимантас Вайчюнас в письме еврокомиссару Кадри Симсон подчеркнул, что следует приложить все усилия, чтобы Беларусь провела в жизнь рекомендации по стресс-тестам и сотрудничала с Европейской группой регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG), а последняя постоянно давала бы оценки, как Минск проводит в жизнь национальный план действий по стресс-тестам.Ж. Вайчюнас обратил внимание на то, что несмотря на данное в июне белорусским премьером Романом Головченко лидерам стран-участниц программы Евросоюза (ЕС) "Восточное партнерство" обещание, что Минск всесторонне включится в дальнейший процесс пересмотра стресс-тестов, меняется порядок выдачи лицензий, чтобы ускорить запуск БелАЭС. Российская корпорация "Росатом", которая строит БелАЭС в Островце, подтвердила, что в прошлую пятницу начала загрузку ядерного топлива в реактор первого энергоблока станции. Беларусь сообщает, что этот реактор планируется подключить к энергосистеме страны в четвертом квартале, а на полную мощность он должен заработать в феврале 2021 года.



Литва является самым активным критиком строительства АЭС в Беларуси и готова бойкотировать попадание электроэнергии с нее на свой рынок. Минск отклоняет претензии Вильнюса к несоблюдению требований безопасности. BNS Категории: экономика, политика, технологии, в Европе Ключевые слова: правительство, МАГАТЭ, ЕК, оценка, тесты, БелАЭС География: Белоруссия — статья прочитана 201 раз Комментарии