Gazeta Wyborcza Польша : мы недооценивали белорусов 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Илья Питалев



Если в подавлении протестов Лукашенко будет действовать слишком жестко и будет много жертв, Запад разорвет с ним контакты и введет санкции, строит прогнозы автор. А как будет действовать в такой ситуации Россия? Ответа у автора нет, но польской дипломатии он рекомендует готовиться к баталиям с РФ, только вот выдержит ли она их?



Мы убедили себя, что диктатор Лукашенко усыпил общество и задушил в нем дух сопротивления при помощи политики репрессий, совмещавшейся со строительством посткоммунистического государства всеобщего благосостояния.



Когда в конце 2013 года на киевской площади Независимости собрался евромайдан, протесты подобного масштаба в Белоруссии казались нереальными. Ведь ее как таковой, если не считать притесняемых властями национальных элит, не было. Страна, начинающаяся в 50 километрах от Белостока, оставалась советской республикой, населенной лишенными национального самосознания советскими людьми и находящейся под управлением бывшего председателя советского колхоза. С того момента, как произошел украинский майдан, прошло уже больше шести лет, а казавшаяся пассивной и амфорной Белоруссия вскипела. Мы убедили себя, что диктатор Лукашенко усыпил общество и задушил в нем дух сопротивления при помощи политики репрессий, совмещавшейся со строительством посткоммунистического государства всеобщего благосостояния.Когда в конце 2013 года на киевской площади Независимости собрался евромайдан, протесты подобного масштаба в Белоруссии казались нереальными. Ведь ее как таковой, если не считать притесняемых властями национальных элит, не было. Страна, начинающаяся в 50 километрах от Белостока, оставалась советской республикой, населенной лишенными национального самосознания советскими людьми и находящейся под управлением бывшего председателя советского колхоза. С того момента, как произошел украинский майдан, прошло уже больше шести лет, а казавшаяся пассивной и амфорной Белоруссия вскипела. Насколько далеко зайдет режим?



Лукашенко готовился к фальсификации результатов президентских выборов много недель. Он отдавал распоряжения о заключении под стражу потенциальных соперников и избиении демонстрантов, запугивал российским вторжением и расправой с оппозицией по-настоящему советскими методами. В воскресный вечер протесты вспыхнули в 20 городах. Это знак, что люди перестали бояться.



Появились, к сожалению, сообщения о первых убитых и раненых. Насколько далеко зайдет режим? Судя по масштабу протестных выступлений, цена, какую придется заплатить Лукашенко за удержание власти в своих руках, окажется высокой и будет исчисляться в десятках, если не сотнях жертв.



Его политика заключалась до сих пор в балансировании между Россией и Западом. С диктатором, руки которого обагрены свежей кровью, Запад вести диалог не станет. По всей видимости, против Белоруссии введут новые жесткие санкции, которые еще сильнее пошатнут ее экономику. Лукашенко не сможет восстановить имидж крепкого хозяйственника, а столкнувшаяся с серьезным кризисом Россия, скорее всего, не будет больше ему помогать.



Кремль не любит «цветные революции»



Воспользуется ли Владимир Путин ситуацией, чтобы поглотить Белоруссию, как он сделал в 2014, оторвав от Украины Крым и Донбасс? Или, может быть, он решит отмежеваться от зараженной вирусом свободы страны? В Кремле ничего не боятся так сильно, как «цветных революций», то есть идущих снизу изменений, какие мы наблюдали на Украине или в Грузии. Белорусский ОМОН и армия могут стрелять по демонстрантам, но им не сломить в народе дух сопротивления. Из Белоруссии он будет распространяться на соседнюю Россию, где тоже становится все жарче.



Нужно готовиться к ожесточенным дипломатическим баталиям с Россией



Мы недооценивали белорусов, а поэтому не были готовы к их протесту. Европейскому союзу следует разработать план на случай трагической эскалации напряженности, чтобы оказывать гуманитарную помощь, принимать раненых и беженцев. В условиях пандемии коронавируса, когда количество зараженных вновь начало увеличиваться, это окажется очень сложной задачей.



Следует также готовиться к ожесточенным дипломатическим баталиям с Россией. В ситуации, когда мы не можем как в 2014 году рассчитывать на поддержку США, это тоже будет не просто. Кроме того, мы должны поддержать консолидирующееся на наших глазах белорусское гражданское общество.



В первую очередь эта миссия ляжет на плечи нашей дипломатии. Вопрос, справится ли она с ней на фоне разложения структур МИД, произошедшего за пять лет пребывания у власти «Права и справедливости», обострения отношений с союзниками и пренебрежения политикой в отношении Востока, которая раньше была польской специальностью?



Автор: Бартош Велиньский (Bartosz T. Wieliński) для Gazeta Wyborcza, Польша, перевод Лукашенко готовился к фальсификации результатов президентских выборов много недель. Он отдавал распоряжения о заключении под стражу потенциальных соперников и избиении демонстрантов, запугивал российским вторжением и расправой с оппозицией по-настоящему советскими методами. В воскресный вечер протесты вспыхнули в 20 городах. Это знак, что люди перестали бояться.Появились, к сожалению, сообщения о первых убитых и раненых. Насколько далеко зайдет режим? Судя по масштабу протестных выступлений, цена, какую придется заплатить Лукашенко за удержание власти в своих руках, окажется высокой и будет исчисляться в десятках, если не сотнях жертв.Его политика заключалась до сих пор в балансировании между Россией и Западом. С диктатором, руки которого обагрены свежей кровью, Запад вести диалог не станет. По всей видимости, против Белоруссии введут новые жесткие санкции, которые еще сильнее пошатнут ее экономику. Лукашенко не сможет восстановить имидж крепкого хозяйственника, а столкнувшаяся с серьезным кризисом Россия, скорее всего, не будет больше ему помогать.Воспользуется ли Владимир Путин ситуацией, чтобы поглотить Белоруссию, как он сделал в 2014, оторвав от Украины Крым и Донбасс? Или, может быть, он решит отмежеваться от зараженной вирусом свободы страны? В Кремле ничего не боятся так сильно, как «цветных революций», то есть идущих снизу изменений, какие мы наблюдали на Украине или в Грузии. Белорусский ОМОН и армия могут стрелять по демонстрантам, но им не сломить в народе дух сопротивления. Из Белоруссии он будет распространяться на соседнюю Россию, где тоже становится все жарче.Мы недооценивали белорусов, а поэтому не были готовы к их протесту. Европейскому союзу следует разработать план на случай трагической эскалации напряженности, чтобы оказывать гуманитарную помощь, принимать раненых и беженцев. В условиях пандемии коронавируса, когда количество зараженных вновь начало увеличиваться, это окажется очень сложной задачей.Следует также готовиться к ожесточенным дипломатическим баталиям с Россией. В ситуации, когда мы не можем как в 2014 году рассчитывать на поддержку США, это тоже будет не просто. Кроме того, мы должны поддержать консолидирующееся на наших глазах белорусское гражданское общество.В первую очередь эта миссия ляжет на плечи нашей дипломатии. Вопрос, справится ли она с ней на фоне разложения структур МИД, произошедшего за пять лет пребывания у власти «Права и справедливости», обострения отношений с союзниками и пренебрежения политикой в отношении Востока, которая раньше была польской специальностью?Автор: Бартош Велиньский (Bartosz T. Wieliński) для Gazeta Wyborcza, Польша, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: президент, выборы, арест, оппозиция, кандидаты, Лукашенко, протесты География: Белоруссия — статья прочитана 216 раз Комментарии