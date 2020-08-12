Г. Науседа: ЕС может направить представителя для переговоров с властями Беларуси 🔊 Воспроизвести



Литовский президент Гитанас Науседа во вторник сообщил, что Евросоюз (ЕС) рассматривает возможность направить представителя для прямых переговоров с властями Беларуси.



Он сказал, что обсудил такую идею с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем во время телефонной беседы.



По словам Г. Науседы, во время беседы также обсуждались возможности провести встречу ЕС на уровне лидеров или министров по ситуации в Беларуси.



"Ш. Мишель пообещал вернуться с предложениями, то есть относительно возможности направить представителя ЕС для проведения прямых переговоров с белорусскими властями, организовать конференцию министров на высоком уровне, внеочередное заседание Европейского совета - тоже вероятная альтернатива", - сказал президент в распространенном комментарии для СМИ. Литовский президент Гитанас Науседа во вторник сообщил, что Евросоюз (ЕС) рассматривает возможность направить представителя для прямых переговоров с властями Беларуси.Он сказал, что обсудил такую идею с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем во время телефонной беседы.По словам Г. Науседы, во время беседы также обсуждались возможности провести встречу ЕС на уровне лидеров или министров по ситуации в Беларуси."Ш. Мишель пообещал вернуться с предложениями, то есть относительно возможности направить представителя ЕС для проведения прямых переговоров с белорусскими властями, организовать конференцию министров на высоком уровне, внеочередное заседание Европейского совета - тоже вероятная альтернатива", - сказал президент в распространенном комментарии для СМИ.



"Времени у нас немного и нужно принимать максимально срочные меры к тому, чтобы взять процесс под контроль и вернуть в цивилизованные рамки", - сказал президент.



"Литва готова посредничать в этом процессе - к этому нас обязывают и наша историческая близлсть, и соседство, и факт, что мы предоставили убежище лидерам оппозиции. Поэтому мы не останемся равнодушными, мы примем все возможные меры на дипломатическом уровне для налаживания контакта со всеми сторонами, чтобы этот процесс посредничества был эффективным, потому что он нуждается в нескольких составляющих: прежде всего, в готовности самих властей Беларуси разговаривать, представительстве оппозиции и, конечно, активной роли посредников", - сказал он.



В последние дни Литва и Польша призвали провести внеочередной саммит ЕС из-за ситуации в Беларуси.



Беседа Г. Науседы и Ш. Мишеля состоялась после сотрясавших Беларусь вторую ночь подряд столкновений милиции и участников протестов, спровоцированных президентскими выборами в воскресенье. После выборов было объявлено, что авторитарный лидер А. Лукашенко с сокрушительным переверсом голосов был переизбран на шестой срок полномочий. Оппозиция утверждает, что результаты были сфальсифицированы.



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Литва готова предоставить политическое убежище кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, которая во вторник приехала в республику. Об этом заявил литовский президент Гитанас Науседа, сообщила его пресс-служба, передает



"Литва готова предоставить убежище представителю белорусской оппозиции [Тихановской] и членам ее семьи до того, как она примет решение о дальнейшей политической и личной деятельности", - приводятся в сообщении слова литовского лидера.



У президента состоялся телефонный разговор с Тихановской. Он поинтересовался ее самочувствием и планами на ближайшее будущее. "Собеседница поблагодарила Литву за поддержку и внимание", - сообщила пресс-служба.



Тихановская и глава ее избирательного штаба Мария Мороз в Литву из Белоруссии выехали во вторник. Как сообщил министр иностранных дел балтийской республики Линас Линкявичюс, Тихановской выдана годовая национальная виза Литвы. По его словам, Тихановская находится в Литве со своими детьми, с детьми находится и глава штаба.



Как заявил президент Науседа, его страна "всегда готова предоставить убежище силам, стремящимся к свободе и демократии". Ранее министр внутренних дел Литвы Рита Тамашюнене сообщила, что в Вильнюсе готовятся к увеличению количества просьб о предоставлении убежища белорусским оппозиционерам. По словам главы МВД, ответственные структуры подготовили план действий на случай роста числа обращений граждан Белоруссии о предоставлении убежища. Как сказал Г. Науседа, Литва также готова взять на себя роль посредника в деле разрешения белорусского кризиса."Времени у нас немного и нужно принимать максимально срочные меры к тому, чтобы взять процесс под контроль и вернуть в цивилизованные рамки", - сказал президент."Литва готова посредничать в этом процессе - к этому нас обязывают и наша историческая близлсть, и соседство, и факт, что мы предоставили убежище лидерам оппозиции. Поэтому мы не останемся равнодушными, мы примем все возможные меры на дипломатическом уровне для налаживания контакта со всеми сторонами, чтобы этот процесс посредничества был эффективным, потому что он нуждается в нескольких составляющих: прежде всего, в готовности самих властей Беларуси разговаривать, представительстве оппозиции и, конечно, активной роли посредников", - сказал он.В последние дни Литва и Польша призвали провести внеочередной саммит ЕС из-за ситуации в Беларуси.Беседа Г. Науседы и Ш. Мишеля состоялась после сотрясавших Беларусь вторую ночь подряд столкновений милиции и участников протестов, спровоцированных президентскими выборами в воскресенье. После выборов было объявлено, что авторитарный лидер А. Лукашенко с сокрушительным переверсом голосов был переизбран на шестой срок полномочий. Оппозиция утверждает, что результаты были сфальсифицированы.* * *Литва готова предоставить политическое убежище кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, которая во вторник приехала в республику. Об этом заявил литовский президент Гитанас Науседа, сообщила его пресс-служба, передает ТАСС "Литва готова предоставить убежище представителю белорусской оппозиции [Тихановской] и членам ее семьи до того, как она примет решение о дальнейшей политической и личной деятельности", - приводятся в сообщении слова литовского лидера.У президента состоялся телефонный разговор с Тихановской. Он поинтересовался ее самочувствием и планами на ближайшее будущее. "Собеседница поблагодарила Литву за поддержку и внимание", - сообщила пресс-служба.Тихановская и глава ее избирательного штаба Мария Мороз в Литву из Белоруссии выехали во вторник. Как сообщил министр иностранных дел балтийской республики Линас Линкявичюс, Тихановской выдана годовая национальная виза Литвы. По его словам, Тихановская находится в Литве со своими детьми, с детьми находится и глава штаба.Как заявил президент Науседа, его страна "всегда готова предоставить убежище силам, стремящимся к свободе и демократии". Ранее министр внутренних дел Литвы Рита Тамашюнене сообщила, что в Вильнюсе готовятся к увеличению количества просьб о предоставлении убежища белорусским оппозиционерам. По словам главы МВД, ответственные структуры подготовили план действий на случай роста числа обращений граждан Белоруссии о предоставлении убежища. BNS Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: президент, выборы, оппозиция, ЕС, кандидаты, Лукашенко, протесты, аресты — статья прочитана 232 раза Комментарии