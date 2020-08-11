Г. Науседа побеседовал по телефону со Светланой Тихановской – советник 🔊 Воспроизвести



Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник побеседовал по телефону с приехавшей в Литву кандидатом белорусской оппозиции на выборах президента Светланой Тихановской, справился о ее самочувствии и планах на ближайшее будущее, сообщил BNS пресс-секретарь президента. Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник побеседовал по телефону с приехавшей в Литву кандидатом белорусской оппозиции на выборах президента Светланой Тихановской, справился о ее самочувствии и планах на ближайшее будущее, сообщил BNS пресс-секретарь президента. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: телефон, изоляция, Науседа, Тихановская География: Литва — статья прочитана 134 раза Комментарии