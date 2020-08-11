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Г. Науседа побеседовал по телефону со Светланой Тихановской – советник
Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник побеседовал по телефону с приехавшей в Литву кандидатом белорусской оппозиции на выборах президента Светланой Тихановской, справился о ее самочувствии и планах на ближайшее будущее, сообщил BNS пресс-секретарь президента.
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: телефон, изоляция, Науседа, Тихановская
География: Литва
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Нам тоже очень хотелось бы услышать из ее уст ее планы на будущее