Легкоступову госпитализировали с травмами, она находится в коме 🔊 Воспроизвести © Антон Денисов РИА Новости



Певица Валентина Легкоступова госпитализирована в московскую больницу с травмами, в полиции опрашивают её супруга. Об этом сообщает РИА Новости и



«По факту поступившей из медучреждения телефонограммы о доставлении к ним женщины 1965 г.р. проводится проверка. С целью установления всех обстоятельств, при которых пострадавшая получила телесные повреждения, в ОМВД был доставлен ее супруг», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы столичного ГУМВД.



В свою очередь, источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Легкоступова была госпитализирована с черепно-мозговой травмой.



«Артистка была найдена дома без сознания. В настоящее время, по предварительным данным, она находится в коме», — заявил он.



По его словам, певицу обнаружила в квартире её дочь, рядом с Легкоступовой находился её муж Юрий Фирсов.



Валентина Легкоступова — советская и российская эстрадная певица, заслуженная артистка Российской Федерации, исполнительница песни «Ягода-малина». Певица Валентина Легкоступова госпитализирована в московскую больницу с травмами, в полиции опрашивают её супруга. Об этом сообщает РИА Новости и RT со ссылкой источник в правоохранительных органах.«По факту поступившей из медучреждения телефонограммы о доставлении к ним женщины 1965 г.р. проводится проверка. С целью установления всех обстоятельств, при которых пострадавшая получила телесные повреждения, в ОМВД был доставлен ее супруг», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы столичного ГУМВД.В свою очередь, источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Легкоступова была госпитализирована с черепно-мозговой травмой.«Артистка была найдена дома без сознания. В настоящее время, по предварительным данным, она находится в коме», — заявил он.По его словам, певицу обнаружила в квартире её дочь, рядом с Легкоступовой находился её муж Юрий Фирсов.Валентина Легкоступова — советская и российская эстрадная певица, заслуженная артистка Российской Федерации, исполнительница песни «Ягода-малина». russian.rt.com Категории: чп и криминал, культура Ключевые слова: певица, избиение, травмы, Легкоступова География: Россия — статья прочитана 137 раз Комментарии