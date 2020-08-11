Главная >> Новости >> чп и криминал, культура >> Легкоступову госпитализировали с травмами, она находится в коме

Легкоступову госпитализировали с травмами, она находится в коме

© Антон Денисов РИА Новости


Певица Валентина Легкоступова госпитализирована в московскую больницу с травмами, в полиции опрашивают её супруга. Об этом сообщает РИА Новости и RT со ссылкой источник в правоохранительных органах.

«По факту поступившей из медучреждения телефонограммы о доставлении к ним женщины 1965 г.р. проводится проверка. С целью установления всех обстоятельств, при которых пострадавшая получила телесные повреждения, в ОМВД был доставлен ее супруг», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы столичного ГУМВД.

В свою очередь, источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Легкоступова была госпитализирована с черепно-мозговой травмой.

«Артистка была найдена дома без сознания. В настоящее время, по предварительным данным, она находится в коме», — заявил он.

По его словам, певицу обнаружила в квартире её дочь, рядом с Легкоступовой находился её муж Юрий Фирсов.

Валентина Легкоступова — советская и российская эстрадная певица, заслуженная артистка Российской Федерации, исполнительница песни «Ягода-малина».
russian.rt.com
Категории: чп и криминал, культура
Ключевые слова: певица, избиение, травмы, Легкоступова
География: Россия
статья прочитана 137 раз
добавлена сегодня, 11 августа, 15:22

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка