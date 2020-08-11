|
Легкоступову госпитализировали с травмами, она находится в коме
Певица Валентина Легкоступова госпитализирована в московскую больницу с травмами, в полиции опрашивают её супруга. Об этом сообщает РИА Новости и RT со ссылкой источник в правоохранительных органах.
«По факту поступившей из медучреждения телефонограммы о доставлении к ним женщины 1965 г.р. проводится проверка. С целью установления всех обстоятельств, при которых пострадавшая получила телесные повреждения, в ОМВД был доставлен ее супруг», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы столичного ГУМВД.
В свою очередь, источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Легкоступова была госпитализирована с черепно-мозговой травмой.
«Артистка была найдена дома без сознания. В настоящее время, по предварительным данным, она находится в коме», — заявил он.
По его словам, певицу обнаружила в квартире её дочь, рядом с Легкоступовой находился её муж Юрий Фирсов.
Валентина Легкоступова — советская и российская эстрадная певица, заслуженная артистка Российской Федерации, исполнительница песни «Ягода-малина».
russian.rt.com
Категории: чп и криминал, культура
Ключевые слова: певица, избиение, травмы, Легкоступова
География: Россия
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|