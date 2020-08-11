МИД Литвы: ЕС следует подумать о санкциях для представителей властей Беларуси 🔊 Воспроизвести Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс



Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс во вторник заявил, что Евросоюзу (ЕС) следует рассмотреть возможность введения санкций для представителей властей Беларуси, которые ответственны за фальсификацию результатов выборов и применение силы в отношении участников протеста.



"Мы думаем, что сейчас нам следует корректировать отношения с Беларусью. В данный момент у меня нет ответа, но я считаю, что все опции и все возможности выбора должны быть на рабочем столе, и должны быть определенные последствия, включая даже вероятные санкции в отношении тех, кто осуществлял этот обман, кто применял избыточную силу", - сказал журналистам Л. Линкявичюс.



Глава литовской дипломатии подчеркнул, что "применение избыточной силы недопустимо в том смысле, что участники протеста на самом деле были исключительно мирные". Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс во вторник заявил, что Евросоюзу (ЕС) следует рассмотреть возможность введения санкций для представителей властей Беларуси, которые ответственны за фальсификацию результатов выборов и применение силы в отношении участников протеста."Мы думаем, что сейчас нам следует корректировать отношения с Беларусью. В данный момент у меня нет ответа, но я считаю, что все опции и все возможности выбора должны быть на рабочем столе, и должны быть определенные последствия, включая даже вероятные санкции в отношении тех, кто осуществлял этот обман, кто применял избыточную силу", - сказал журналистам Л. Линкявичюс.Глава литовской дипломатии подчеркнул, что "применение избыточной силы недопустимо в том смысле, что участники протеста на самом деле были исключительно мирные". "Они не были агрессивными, они не били окна, не жгли машины, здесь точно не нужно было применять силу в той мере, в какой она была применена. Но выбор сделан, видно, что руководство страны идет ва-банк, держит в заложниках своих людей", - сказал министр.







Л. Линкявичюс также подчеркнул, что Литва готова посредничать между оппозицией и властями Беларуси, если "есть возможность и потребность".



"Общество наэлектризовано, насколько они готовы к переменам, они сами решат, мы стараемся помочь, сколько будет нужно, если будет нужно, мы готовы посредничать, если есть возможность и потребность", - сказал глава МИД Литвы.



Власти Беларуси в понедельник объявили, что Александр Лукашенко получил на выборах 80% голосов и был переизбран еще на один срок полномочий. Несколько ночей в Беларуси проходили акции протеста против фальсификации итогов выборов.



Кандидат от оппозиции на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская во вторник приехала в Литву.



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Прибывшая в Литву во вторник утром после давления со стороны белорусских властей кандидат от оппозиции на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская находится в безопасности вместе со своими детьми, сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.



"С. Тихановская в безопасности, она находится в Литве вместе со своими детьми", - сказал министр журналистам.



По словам Л. Линкявичюса, она приехала в Литву после давления со стороны властей Беларуси, а должностные лица этой страны "не препятствовали отъезду, даже помогли".



"(...) у нее не было особого выбора, как только покинуть страну", - сказал Л. Линкявичюс.



Министр сказал, что у С. Тихановской была литовская виза, а ее дети приехали в Литву еще раньше.



"У нее была национальная виза Литвы, это значит, что она может находиться в Литве в течение года без ограничений, и, видимо, это определило ее выбор уехать в Литву", - сказал министр.



По словам Л. Линкявичюса, он сам еще не общался с представителем белорусской оппозиции и не знает ее планов.



"Она сама решит, как ей дальше поступать, возможно, пообщается со СМИ, есть потребность, но все это будет естественно, без форсирования", - сказал Л. Линкявичюс.



По его словам, С. Тихановская находится в предоставленном государством жилье, ей предоставлена охрана.



"Ей предоставлено место, с ведома правительства, у нее статус гостьи, как я упоминал, у нее есть виза", - ответил Л. Линкявичюс на вопрос, обеспечили ли С. Тихановскую жильем власти Литвы.



По словам Л. Линкявичюса, в Литву вместе со С. Тихановской приехала глава ее штаба Мария Мороз, ее дети тоже в Литве.



Л. Линкявичюс также сказал, что обнародованная во вторник видеозапись С. Тихановской была сделана в Беларуси.



В ней С. Тихановская заявила, что решение уехать в Литву она приняла "совершенно самостоятельно", и призвала людей признать результаты выборов.



Перед этим С. Тихановская в понедельник отказалась признать победу на выборах президента Беларуси Александра Лукашенко, объявила себя победителем выборов и призвала А. Лукашенко передать власть. Несколько ночей в Беларуси проходили акции протеста против фальсификации итогов выборов.



37-летняя С. Тихановская, учитель английского языка по образованию, решила баллотироваться на президентских выборах после ареста мужа, популярного блогера Сергея Тихановского. В случае победы она обещала провести новые,свободные выборы.



На минувшей неделе также было арестовано немало членов ее предвыборного штаба. BNS Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: президент, выборы, арест, оппозиция, кандидаты, Лукашенко, протесты — статья прочитана 149 раз Комментарии