Глава МИД ФРГ: Это наше суверенное решение, откуда мы будем закупать энергоносители 🔊 Воспроизвести Сергей Лавров и Хайко Маас



Как отметил Маас, ни одно государство не должно диктовать условия Евросоюзу в энергетической политике, сообщает



"Для правительства Германии трансатлантические связи на протяжении многих лет имеют выдающееся значение - и не только для нас, но и вообще для Европы. Они глубже, чем какая-либо политическая конъюнктура. Но, тем не менее, мы должны констатировать, что санкции между партнерами - это неверный путь, это ложный путь. И в конце концов, это наше суверенное решение, откуда мы будем закупать энергоносители. Никакое государство не может при помощи угроз диктовать энергетическую политику ЕС", - сказал Маас на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Как отметил Маас, ни одно государство не должно диктовать условия Евросоюзу в энергетической политике, сообщает Sputnik Литва . Решение о том, у кого покупать энергоносители, является суверенным, никто извне не может диктовать энергетическую политику ЕС, заявил глава МИД Германии Хайко Маас, говоря о санкциях США против "Северного потока – 2"."Для правительства Германии трансатлантические связи на протяжении многих лет имеют выдающееся значение - и не только для нас, но и вообще для Европы. Они глубже, чем какая-либо политическая конъюнктура. Но, тем не менее, мы должны констатировать, что санкции между партнерами - это неверный путь, это ложный путь. И в конце концов, это наше суверенное решение, откуда мы будем закупать энергоносители. Никакое государство не может при помощи угроз диктовать энергетическую политику ЕС", - сказал Маас на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Он отметил, что внутри ЕС обсуждается вопрос о том, насколько экстерриториальные санкции нарушают международное право. "В разговоре с американским министром иностранных дел (госсекретарем Майком Помпео. – Sputnik) я эту позицию четко озвучил", - цитирует РИА Новости немецкого министра.



Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.



Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока – 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке таких работ.



В июле госдеп США опубликовал рекомендации в рамках закона CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"), включив в документ "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами. Кроме того, в июле палата представителей конгресса США и сенат страны одобрили свои варианты оборонного бюджета на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против проекта.















Читать далее: https://lt.sputniknews.ru/economy/20200811/12861733/Glava-MID-FRG-zhestko-otvetil-na-ugrozy-SShA-iz-za-Severnogo-potoka--2.html lt.sputniknews.ru Категории: в мире, политика, экономика Ключевые слова: Германия, США, санкции, МИД, СП-2 — статья прочитана 167 раз Комментарии