На границе с Польшей будут активнее проверять приезжающих – МВД Литвы 🔊 Воспроизвести



Литовский министр внутренних дел Рита Тамашунене говорит, что чтобы обуздать распространение коронавируса, полиция и погранслужба будут активнее проверять приезжающих на границе с Польшей.



"Мы апеллируем к сознательности людей, те, кто приезжает из сильно затронутых вирусом стран или следует транзитом через сильно затронутые страны, должны самоизолироваться. Наши службы тоже будут активнее проверять приезжающих, активизированы силы полиции и погранслужбы", - сказала Р. Тамашунене для пресс-релиза.



По ее словам, службы работают в режиме усиленной готовности, также рассматривается возможность привлечь на помощь стрелков (членов военинизированной организации Союз стрелков - ред.).



Сотрудники полиции и пограничники будут активнее патрулировать на основных дорогах вблизи границы с Польшей и Латвией.



С понедельника для приезжащих из Польши обязательна двухнедельная самоизоляция. Литовский министр внутренних дел Рита Тамашунене говорит, что чтобы обуздать распространение коронавируса, полиция и погранслужба будут активнее проверять приезжающих на границе с Польшей."Мы апеллируем к сознательности людей, те, кто приезжает из сильно затронутых вирусом стран или следует транзитом через сильно затронутые страны, должны самоизолироваться. Наши службы тоже будут активнее проверять приезжающих, активизированы силы полиции и погранслужбы", - сказала Р. Тамашунене для пресс-релиза.По ее словам, службы работают в режиме усиленной готовности, также рассматривается возможность привлечь на помощь стрелков (членов военинизированной организации Союз стрелков - ред.).Сотрудники полиции и пограничники будут активнее патрулировать на основных дорогах вблизи границы с Польшей и Латвией.С понедельника для приезжащих из Польши обязательна двухнедельная самоизоляция. BNS Категории: общество, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 162 раза Комментарии