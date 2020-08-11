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На границе с Польшей будут активнее проверять приезжающих – МВД Литвы
Литовский министр внутренних дел Рита Тамашунене говорит, что чтобы обуздать распространение коронавируса, полиция и погранслужба будут активнее проверять приезжающих на границе с Польшей.
"Мы апеллируем к сознательности людей, те, кто приезжает из сильно затронутых вирусом стран или следует транзитом через сильно затронутые страны, должны самоизолироваться. Наши службы тоже будут активнее проверять приезжающих, активизированы силы полиции и погранслужбы", - сказала Р. Тамашунене для пресс-релиза.
По ее словам, службы работают в режиме усиленной готовности, также рассматривается возможность привлечь на помощь стрелков (членов военинизированной организации Союз стрелков - ред.).
Сотрудники полиции и пограничники будут активнее патрулировать на основных дорогах вблизи границы с Польшей и Латвией.
С понедельника для приезжащих из Польши обязательна двухнедельная самоизоляция.
Категории: общество, здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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