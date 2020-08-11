Соратница Тихановской: призыв не выходить на улицы мог быть сделан под давлением 🔊 Воспроизвести Мария Колесникова © Наталия Федосенко/ТАСС



Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская могла сделать под давлением свое видеообращение с призывом не выходить на площади и отказаться от противостояния милиции. Такое мнение высказала ее соратница Мария Колесникова на пресс-конференции во вторник, сообщает



"Призыв Тихановской не выходить на улицы мог быть сделан под давлением. В течение трех часов Светлана находилась в одном кабинете ЦИК с двумя высокопоставленными сотрудниками силовых структур. Данное видеообращение было записано в это время", - заявила Колесникова. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская могла сделать под давлением свое видеообращение с призывом не выходить на площади и отказаться от противостояния милиции. Такое мнение высказала ее соратница Мария Колесникова на пресс-конференции во вторник, сообщает ТАСС "Призыв Тихановской не выходить на улицы мог быть сделан под давлением. В течение трех часов Светлана находилась в одном кабинете ЦИК с двумя высокопоставленными сотрудниками силовых структур. Данное видеообращение было записано в это время", - заявила Колесникова. При этом на уточняющий вопрос Колесникова не стала утверждать однозначно, что видео было записано под давлением, но и не исключила такой возможности.



Колесникова также заявила, что не собирается покидать страну. "Я уважаю решение Светланы и не могу представить, чего это ей стоило", - сказала она на пресс-конференции во вторник, комментируя сообщения об отъезде Тихановской из страны. "Я остаюсь в Белоруссии и уезжать никуда не собираюсь", - подчеркнула Колесникова, которая возглавляла штаб незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико.



Планы Светланы Тихановской, покинувшей страну в ночь на вторник, ее предвыборному штабу неизвестны, сообщила Мария Колесникова. "С Тихановской по-прежнему нет связи, ее дальнейшие планы штабу неизвестны", - сказала она. "Я знаю только, что она находится в безопасности, знаю про два видеообращения. Дозвониться ей пока не удалось", - отметила Колесникова, отвечая на вопрос о том, что будет делать Тихановская после отъезда. ТАСС Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: президент, выборы, арест, оппозиция, кандидаты, Лукашенко, протесты География: Белоруссия — статья прочитана 163 раза Комментарии