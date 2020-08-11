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Г. Науседа обсудит с Ш. Мишелем возможность созыва саммита ЕС по Беларуси
Литовский президент Гитанас Науседа обсудить с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем во вторник ситуацию в Беларуси и возможность проведения внеочередной встречи Евросоюза (ЕС) в верхах по этому вопросу.
"Президент обсудит с Ш. Мишелем ситуацию в Беларуси и возможность проведения внеочередного (заседания) Европейского совета по этому вопросу", - сказал BNS пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.
В Беларуси две последних ночи проходили акции протеста против фальсификации результатов президентских выборов.
Кандидат от белорусской оппозиции Светлана Тихановская во вторник утром приехала в Литву.
Категории: политика, общество, чп и криминал
География: Литва
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