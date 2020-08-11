Г. Науседа обсудит с Ш. Мишелем возможность созыва саммита ЕС по Беларуси 🔊 Воспроизвести



Литовский президент Гитанас Науседа обсудить с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем во вторник ситуацию в Беларуси и возможность проведения внеочередной встречи Евросоюза (ЕС) в верхах по этому вопросу.



"Президент обсудит с Ш. Мишелем ситуацию в Беларуси и возможность проведения внеочередного (заседания) Европейского совета по этому вопросу", - сказал BNS пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.



В Беларуси две последних ночи проходили акции протеста против фальсификации результатов президентских выборов.



Кандидат от белорусской оппозиции Светлана Тихановская во вторник утром приехала в Литву. Литовский президент Гитанас Науседа обсудить с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем во вторник ситуацию в Беларуси и возможность проведения внеочередной встречи Евросоюза (ЕС) в верхах по этому вопросу."Президент обсудит с Ш. Мишелем ситуацию в Беларуси и возможность проведения внеочередного (заседания) Европейского совета по этому вопросу", - сказал BNS пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.В Беларуси две последних ночи проходили акции протеста против фальсификации результатов президентских выборов.Кандидат от белорусской оппозиции Светлана Тихановская во вторник утром приехала в Литву. Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: президент, выборы, арест, оппозиция, саммит, ЕС, кандидаты, Лукашенко, протесты География: Литва — статья прочитана 101 раз Комментарии