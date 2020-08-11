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На Куршской косе завершена модернизация электросетей
На Куршской косе завершена модернизация сетей электропередач и электрораспределения, которая увеличит мощность и надежность электросетей на полуострове, сообщает оператор электропередающей системы Литвы Litgrid.
Стоимость проекта составила 717 тыс. евро (без НДС), из которых 340,6 тыс. евро были получены от ЕС. Модернизацию электросетей Litgrid осуществляла вместе с госкомпанией-оператором электрораспределительных сетей Energijos skirstymo operatorius (ESO).
„Данный проект увеличит привлекательность полуострова и возможности для развития бизнеса и туризма на Куршской косе", - заявила директор Департамента стратегической инфраструктуры Litgrid Герда Красауске.
Кроме всего прочего, полностью обновлена трансформаторная подстанция в Юодкранте, старое оборудование заменено новым, а также оборудован второй автотрансформатор мощностью 16 мегаватт.
Категории: экономика, технологии
Ключевые слова: модернизация, электросети
География: Литва
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