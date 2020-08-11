Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



В июле этого года, по сравнению с июлем 2019 года, цены на промышленную продукцию в Литве снизились на 10,1%, а по сравнению с июнем этого года – на 1,9%.



Без учета нефтепродуктов цены на промпродукцию за год снизились на 3,5%, а за месяц – на 0,1%, сообщил Департамент статистики.



Цены на промпродукцию, проданную на литовском рынке, за год снизились на 8,4%, без учета нефтепродуктов – на 4,4%, а за месяц – соответственно выросли на 0,3% и снизились на 0,7%.



Цены на промпродукцию, проданную за рубежом, за год упади на 11%, без учета нефтепродуктов – снизились на 2,9%, а за месяц – выросли на 3% и на 0,3% соответственно.



* * *



Доходы контролируемой государством группы Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) в первом полугодии этого года составили 201,904 млн евро – это на 11,8 % ниже, чем в тот же период прошлого года (228,892 млн евро), публикует предварительные сведения сайт экономических новостей vz.lt. В июле этого года, по сравнению с июлем 2019 года, цены на промышленную продукцию в Литве снизились на 10,1%, а по сравнению с июнем этого года – на 1,9%.Без учета нефтепродуктов цены на промпродукцию за год снизились на 3,5%, а за месяц – на 0,1%, сообщил Департамент статистики.Цены на промпродукцию, проданную на литовском рынке, за год снизились на 8,4%, без учета нефтепродуктов – на 4,4%, а за месяц – соответственно выросли на 0,3% и снизились на 0,7%.Цены на промпродукцию, проданную за рубежом, за год упади на 11%, без учета нефтепродуктов – снизились на 2,9%, а за месяц – выросли на 3% и на 0,3% соответственно.* * *Доходы контролируемой государством группы Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) в первом полугодии этого года составили 201,904 млн евро – это на 11,8 % ниже, чем в тот же период прошлого года (228,892 млн евро), публикует предварительные сведения сайт экономических новостей vz.lt. По мнению сайта vz.lt, это сравнительно неплохой результат, учитывая проблемы, которые встали перед многими железнодорожным предприятиям по всему миру.



Ранее сообщалось, что генеральный директор Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка в июле заявил литовской радиостанции LRT radijas, что надеется на прибыльное завершение года, несмотря на коронавирусный кризис.



BNS напоминает, что компания Lietuvos gelezinkeliai в 2019 году по данным до аудита заработала 57,2 млн евро чистой прибыли - на 4,4 % больше, чем в 2018 году. Доходы группы в прошлом году увеличились почти на 2 % - до 505,6 млн евро.



* * *



В июле через аэропорты Литвы прошло в четыре раза больше пассажиров, чем в июне, однако пассажиропоток, по сравнению с прошлым июлем, восстановился лишь на 28%, сообщает литовская государственная компания-оператор трех аэропортов Lietuvos oro uostai.



Во всех трех аэропортах страны в прошлом месяце пассажиропоток составил 167,6 тыс., в июне - 42,6 тыс., а в мае всего 4,2 тыс. Больше всего пассажиров обслужил Вильнюсский аэропорт – 114 тыс., Каунасский – 38,6 тыс., Палангский – 14,9 тыс.



В Европе в июле было зафиксировано восстановление пассажиропотока в среднем на 21% по сравнению с тем же самым периодом прошлого года.



Как утверждает глава отдела авиационных услуг компании Lietuvos oro uostai Ауримас Стиклюнас, хорошие показатели Литвы обусловлены более быстрым ростом количества рейсов.



"Мы видим, что авиакомпании не хотят терять имеющиеся позиции, а в некоторых случаях наоборот - каждая стремиться занять большую часть рынка. Эта тенденция позволяет констатировать, что, несмотря на напряженную ситуацию в мире, в июле мы смогли предложить своим пассажирам целых 73 направления - это на 23 направления меньше, чем в аналогичный период прошлого года", - отметил С. Стиклюнас.



В июле также фиксировался рост грузопотока - по сравнению с прошлым годом рост у Каунасского аэропорта составил 35%. Общее количество грузов во всех трех аэропортах стабильное - рост 1% про сравнению с прошлым годом.



В трех аэропортах страны в июле совершено 2875 рейсов, тогда как в июне – 1633, а в мае – 859.



* * *



Контролируемая концерном MG Baltic крупнейшая в странах Балтии группа торговли одеждой Apranga, оборот которой за семь месяцев этого года снизился на 18%, заявила об увеличивающихся интернет-продажах, однако отказываться от расширения сети физических магазинов компания не намерена.



Руководитель компании Римантас Первеняцкас заявил BNS, что многолетняя бизнес-стратегия группы состоит в том, чтобы равномерно развивать как физические, так и интернет-магазины. От отметил, что важна интеграция продаж и возможность для покупателя приобретать товары и одним, и другим способом.



В отчете компании Apranga за первое полугодия зафиксирован рост интернет-продаж в 2,5 раза за год - до 10,043 млн евро. Это 11.6% от всего оборота группы.



По словам Р. Первеняцкаса, рост интернет-продаж не компенсирует потерянных из-за карантина прибылей, хотя продажи по интернету и выросли, однако их объемы невелики. Он также не добавил, что группа в настоящее время не планирует резко менять стратегию и снижать количество обычных магазинов, так как сеть магазинов сейчас оптимальна.



Р. Первеняцкас сказал, что группа оценивает свои результаты в этом году как достаточно хорошие. Однако, ситуация очень нестабильная, особенно из-за пандемии, в случае усиления которой могут меняться настроения потребителей и результаты продаж.



Оборот компании Apranga (с НДС) за семь месяцев текущего года составил 106,2 млн евро - на 17,7% ниже, чем в январе-июле 2019 года.



Группе Apranga принадлежат 184 магазина в странах Балтии (106 в Литве, 51 в Латвии и 27 в Эстонии.



* * *



Каунасская компания централизованного теплоснабжения Kauno energija подписала договор займа на сумму 55 млн евро с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Кредит будет использован в течение пяти лет для финансирования инвестиционной программы компании.



Договор подписан в минувшую пятницу, после того, как 4 августа это одобрили акционеры компании, сообщила Kauno energija.



Объем намеченных инвестиционных проектов составляет 112 млн евро, из которых часть в 55 млн евро предполагается финансировать на средства ЕИБ. Кредит будет погашаться в течение 20 лет.



* * *



Дочернее предприятие грузоперевозок LTG Cargo Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai) в первом полугодии нынешнего года перевезло 24,279 млн тонн грузов - на 9,7% меньше, чем в прошлом году (26,9 млн евро).



По словам главы LTG Cargo Эгидиюса Лазаускаса, несколько месяцев назад предприятие было настроена куда более пессимистично, чем сейчас.



"Если оценивать результаты в сложный период пандемии, а также анализировать результаты других компаний, то мы видим, что наши быстрые действия дали хороший результат", - прокомментировал BNS Э. Лазаускас.



По его словам, есть все предпосылки, что годовой результат грузоперевозок будет хорошим.



"Только перевозки нефти в первом полугодии были меньше, но сегодня мы уже перевозим больше удобрений, а хлеборобы фиксируют большой урожай - мы прикладываем все усилия для перевозки этого урожая и достижения во втором полугодии более высокого результата", - сказал глава LTG Cargo.



Только во втором квартале LTG Cargo перевезло 12,255 млн тонн грузов - на 7,8% меньше, чем за такой же период прошлого года. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 150 раз Комментарии