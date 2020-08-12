AgoraVox Франция : что Вашингтон приготовил для Грузии? 🔊 Воспроизвести © CC0 / Public Domain, pixabay



Автор бросает критический взгляд на отношения Грузии и США. Членство в НАТО в неопределенном будущем было обещано Грузии еще в 2008-м году. С тех пор Грузия провела неудачную войну, разместила у себя центр Лугара для биологических опытов — и ничего не получила от США. Впрочем,тормозят и Франция с ФРГ: они не горят желанием воевать с РФ ради Грузии. А по уставу НАТО надо будет делать именно это, да еще и для страны, «практикующей радикальный национализм».



Многие эксперты утверждают, что Грузия очень ценна для НАТО и находится буквально в одном шаге от членства в альянсе. Но прошли годы, а этот окончательный шаг так и не сделан.



Раз уж мы заговорили о НАТО, то с него и начнем. В 2008 году на саммите в Бухаресте Грузии было объявлено, что страна находится на пути к присоединению к Североатлантическому альянсу. Идея была, безусловно, амбициозной, но годы ее изрядно потрепали, сильно уменьшив изначальный блеск. Возникли сомнения, и попытки снова поставить этот вопрос на повестку дня только вызывали новые конфликты. Раз уж мы заговорили о НАТО, то с него и начнем. В 2008 году на саммите в Бухаресте Грузии было объявлено, что страна находится на пути к присоединению к Североатлантическому альянсу. Идея была, безусловно, амбициозной, но годы ее изрядно потрепали, сильно уменьшив изначальный блеск. Возникли сомнения, и попытки снова поставить этот вопрос на повестку дня только вызывали новые конфликты.



«Если грузины согласятся с тем, что статья 5 устава — «О коллективной обороне» — не распространяется на оккупированные территории, НАТО начнет процесс вашего приглашения в организацию«,- заявил политик.



Тогда казалось, что решение главной проблемы найдено, оставалось его только применить. Но это было не так просто. Во-первых, для всех осталось загадкой, от чьего имени говорил Расмуссен. Очевидно, что подобные заявления делаются в определенных целях. Но цель необязательно состоит в том, чтобы Грузия вступила в НАТО. Расмуссен признал, что Грузия все больше разочаровывается в туманных евроатлантических перспективах. Получается, что его заявление было еще одной попыткой вселить пустые надежды. Учитывая, что с тех пор прошел уже год, логично, что речь идет именно о пустых, несбыточных надеждах.



Необходимо также понимать еще один важный аспект: НАТО — это объединение государств. На практике это означает удобную возможность для вежливого отказа, потому что без консенсуса новый участник просто не сможет быть принят в альянс. Другими словами, даже если Грузия согласится отказаться от сепаратистских республик, нет никаких гарантий, что все члены НАТО поддержат ее вступление в альянс. Причин для такого развития событий может быть много, и одна из них — разобщенность и нерешительность Запада. Германия, Франция, США, Турция: у всех этих стран свои интересы. Турция, например, с радостью воспользуется возможностью разместить свои войска в Грузии. Но Германия со своей стороны явно не готова к конфликту с Россией.



«Вопрос о вступлении Грузии и Украины в НАТО находится в подвешенном состоянии. Дело в том, что даже такие сильные европейские страны, как Германия и Франция, не говоря уже об Италии и Испании, не хотят брать на себя ответственность за безопасность Грузии и Украины. Другими словами, принять их в НАТО — значит дать им гарантии и в случае возобновления боевых действий между ними и Россией сражаться на их стороне против Москвы. Европейские страны НАТО не хотят брать на себя такую ответственность. Что же касается США, то при Джордже Буше они не были против присоединения Украины и Грузии к альянсу, но сегодня Америка сокращает свое участие в европейских оборонных проектах», — заявил член парламента Азербайджана Расим Мусабеков.



«Я думаю, что на данном этапе расширение НАТО и интеграция Грузии и Украины в альянс не стоит на повестке дня. Основная причина — отсутствие консенсуса между странами-членами НАТО по Грузии и Украине. Мы знаем, что такое решение внутри НАТО принимает Североатлантический совет, в котором представлены все члены НАТО», — считает политолог Ника Читадзе.



Однако, к сожалению для Грузии, это не означает, что США отказываются от этого, а наоборот. После распада Советского Союза НАТО превратилось в инструмент американской колониальной политики, и ни во что более. Вашингтону гораздо выгоднее действовать в Грузии, не вовлекая ее в альянс. Даже без членства возможностей использовать маленькую республику у США много. Кроме того, грузинские власти покорно позволяют Вашингтону вести свои дела в Грузии.



Все мы помним прошлогодние беспорядки в Тбилиси, а в этом году парламент Грузии подхватил идею о геноциде черкесов, которую продвинул Вашингтон. Парламент Грузии 20 мая принял резолюцию о признании геноцида черкесов Российской Империей во время войны на Кавказе. Нетрудно догадаться, что вину за события двухвековой давности переносят на современную Россию. Помимо этого, в Грузии культивируется радикальный национализм, который уже стоил республике огромных территориальных потерь. Наконец, здесь безнаказанно проводят биологические опыты.



Да, «Центр Лугара», который находится в ведении Министерства обороны США, является одним из примеров. Сколько бы ни пытались отрицать причастность этой лаборатории к разработке биологического оружия, множество аргументов говорит в пользу обратного. Открытие центра контролировал заместитель директора Пентагона Эндрю Вебер, а не чиновник из Министерства здравоохранения США, хотя сама лаборатория называется Центром по контролю за заболеваниями и общественному здравоохранению. Вашингтон и лояльные ему медиаструктуры настаивают на том, что Центр Лугара заботится о здоровье грузинского народа. Но при этом в Центре Лугара почему-то изучают совершенно необычные для Грузии экзотические болезни.



И самое печальное, что все это устраивает грузинское правительство. Чиновники могут бесконечно обещать гражданам светлое будущее в ЕС под защитой НАТО, а если возникнут проблемы, то всю ответственность можно возложить на Россию. США поддерживают такое положение вещей, лицемерно заявляя об успехах Грузии и раздавая обещания. При этом США продвигают свои собственные интересы, а не интересы Грузии. Сложно даже говорить о сотрудничестве между правительствами двух стран. Это странный симбиоз, который может дорого обойтись грузинскому народу.



Автор: Филипп Хальфин (Philippe Khalfine) для AgoraVox, Франция, перевод Об этом свидетельствует прошлогоднее заявление бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена. Его идея заключалась в том, чтобы принять Грузию в альянс при условии, что статья 5 устава НАТО о «коллективной обороне» не будет распространяться на Абхазию и Южную Осетию. Это заявление вызвало широкую полемику.«Если грузины согласятся с тем, что статья 5 устава — «О коллективной обороне» — не распространяется на оккупированные территории, НАТО начнет процесс вашего приглашения в организацию«,- заявил политик.Тогда казалось, что решение главной проблемы найдено, оставалось его только применить. Но это было не так просто. Во-первых, для всех осталось загадкой, от чьего имени говорил Расмуссен. Очевидно, что подобные заявления делаются в определенных целях. Но цель необязательно состоит в том, чтобы Грузия вступила в НАТО. Расмуссен признал, что Грузия все больше разочаровывается в туманных евроатлантических перспективах. Получается, что его заявление было еще одной попыткой вселить пустые надежды. Учитывая, что с тех пор прошел уже год, логично, что речь идет именно о пустых, несбыточных надеждах.Необходимо также понимать еще один важный аспект: НАТО — это объединение государств. На практике это означает удобную возможность для вежливого отказа, потому что без консенсуса новый участник просто не сможет быть принят в альянс. Другими словами, даже если Грузия согласится отказаться от сепаратистских республик, нет никаких гарантий, что все члены НАТО поддержат ее вступление в альянс. Причин для такого развития событий может быть много, и одна из них — разобщенность и нерешительность Запада. Германия, Франция, США, Турция: у всех этих стран свои интересы. Турция, например, с радостью воспользуется возможностью разместить свои войска в Грузии. Но Германия со своей стороны явно не готова к конфликту с Россией.«Вопрос о вступлении Грузии и Украины в НАТО находится в подвешенном состоянии. Дело в том, что даже такие сильные европейские страны, как Германия и Франция, не говоря уже об Италии и Испании, не хотят брать на себя ответственность за безопасность Грузии и Украины. Другими словами, принять их в НАТО — значит дать им гарантии и в случае возобновления боевых действий между ними и Россией сражаться на их стороне против Москвы. Европейские страны НАТО не хотят брать на себя такую ответственность. Что же касается США, то при Джордже Буше они не были против присоединения Украины и Грузии к альянсу, но сегодня Америка сокращает свое участие в европейских оборонных проектах», — заявил член парламента Азербайджана Расим Мусабеков.«Я думаю, что на данном этапе расширение НАТО и интеграция Грузии и Украины в альянс не стоит на повестке дня. Основная причина — отсутствие консенсуса между странами-членами НАТО по Грузии и Украине. Мы знаем, что такое решение внутри НАТО принимает Североатлантический совет, в котором представлены все члены НАТО», — считает политолог Ника Читадзе.Однако, к сожалению для Грузии, это не означает, что США отказываются от этого, а наоборот. После распада Советского Союза НАТО превратилось в инструмент американской колониальной политики, и ни во что более. Вашингтону гораздо выгоднее действовать в Грузии, не вовлекая ее в альянс. Даже без членства возможностей использовать маленькую республику у США много. Кроме того, грузинские власти покорно позволяют Вашингтону вести свои дела в Грузии.Все мы помним прошлогодние беспорядки в Тбилиси, а в этом году парламент Грузии подхватил идею о геноциде черкесов, которую продвинул Вашингтон. Парламент Грузии 20 мая принял резолюцию о признании геноцида черкесов Российской Империей во время войны на Кавказе. Нетрудно догадаться, что вину за события двухвековой давности переносят на современную Россию. Помимо этого, в Грузии культивируется радикальный национализм, который уже стоил республике огромных территориальных потерь. Наконец, здесь безнаказанно проводят биологические опыты.Да, «Центр Лугара», который находится в ведении Министерства обороны США, является одним из примеров. Сколько бы ни пытались отрицать причастность этой лаборатории к разработке биологического оружия, множество аргументов говорит в пользу обратного. Открытие центра контролировал заместитель директора Пентагона Эндрю Вебер, а не чиновник из Министерства здравоохранения США, хотя сама лаборатория называется Центром по контролю за заболеваниями и общественному здравоохранению. Вашингтон и лояльные ему медиаструктуры настаивают на том, что Центр Лугара заботится о здоровье грузинского народа. Но при этом в Центре Лугара почему-то изучают совершенно необычные для Грузии экзотические болезни.И самое печальное, что все это устраивает грузинское правительство. Чиновники могут бесконечно обещать гражданам светлое будущее в ЕС под защитой НАТО, а если возникнут проблемы, то всю ответственность можно возложить на Россию. США поддерживают такое положение вещей, лицемерно заявляя об успехах Грузии и раздавая обещания. При этом США продвигают свои собственные интересы, а не интересы Грузии. Сложно даже говорить о сотрудничестве между правительствами двух стран. Это странный симбиоз, который может дорого обойтись грузинскому народу.Автор: Филипп Хальфин (Philippe Khalfine) для AgoraVox, Франция, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: в мире, политика Ключевые слова: Грузия, аналитика, нато, членство — статья прочитана 192 раза Комментарии