О коронавирусе в Литве сегодня, 11 августа 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве подверждено 18 новых случая коронавируса, общее количество выросло до 2283, сообщило во вторник Министерство здравоохранения Литвы.



В данный момент коронавирусом больны 510 человек, 1679 человек выздоровели.



От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.



С 1 июня в Литве был зарегистрирован 131 завозной случай.



В изоляции находится 3088 человек.



За минувшие сутки проверено 4269 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 557 тыс. 657. За минувшие сутки в Литве подверждено 18 новых случая коронавируса, общее количество выросло до 2283, сообщило во вторник Министерство здравоохранения Литвы.В данный момент коронавирусом больны 510 человек, 1679 человек выздоровели.От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.С 1 июня в Литве был зарегистрирован 131 завозной случай.В изоляции находится 3088 человек.За минувшие сутки проверено 4269 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 557 тыс. 657. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 163 раза Комментарии