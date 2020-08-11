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О коронавирусе в Литве сегодня, 11 августа
За минувшие сутки в Литве подверждено 18 новых случая коронавируса, общее количество выросло до 2283, сообщило во вторник Министерство здравоохранения Литвы.
В данный момент коронавирусом больны 510 человек, 1679 человек выздоровели.
От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.
С 1 июня в Литве был зарегистрирован 131 завозной случай.
В изоляции находится 3088 человек.
За минувшие сутки проверено 4269 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 557 тыс. 657.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
Комментарии
Алдона
11 августа, 13:40
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Тот же бред ,вид сбоку.
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