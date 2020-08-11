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Дочь Путина испытала на себе первую российскую вакцину от коронавируса
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что одна из его дочерей испытала на себе российскую вакцину от коронавируса и чувствует себя хорошо, сообщает ТАСС.
На совещании с правительством во вторник глава государства отметил, что первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса формирует стойкий антительный и клеточный иммунитет.
"Я это тоже хорошо очень знаю, поскольку одна из моих дочерей сделал себе такую прививку, я думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте", - сказал Путин. По его словам, после первого укола температура тела у его дочери была 38 градусов, на следующий день - чуть больше 37. "И все, после второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, и все сошло потом на нет, чувствует себя хорошо, и титры [антител] высокие", - рассказал президент.
ТАСС
Категории: здоровье, чп и криминал, в мире
География: Россия
Комментарии
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А афёра то в чём ? Как Вы лично определили что это афёра ?
У Вас что есть достоверная информация об этом ?
Или Вы так -
" А Баба Яга против" ?