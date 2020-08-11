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Дочь Путина испытала на себе первую российскую вакцину от коронавируса

© Гавриил Григоров/ТАСС


Президент РФ Владимир Путин сообщил, что одна из его дочерей испытала на себе российскую вакцину от коронавируса и чувствует себя хорошо, сообщает ТАСС.

На совещании с правительством во вторник глава государства отметил, что первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса формирует стойкий антительный и клеточный иммунитет.

"Я это тоже хорошо очень знаю, поскольку одна из моих дочерей сделал себе такую прививку, я думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте", - сказал Путин. По его словам, после первого укола температура тела у его дочери была 38 градусов, на следующий день - чуть больше 37. "И все, после второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, и все сошло потом на нет, чувствует себя хорошо, и титры [антител] высокие", - рассказал президент.
ТАСС
Категории: здоровье, чп и криминал, в мире
Ключевые слова: Россия, вакцина, Путин, Китай, вирус, дочь, пандемия, прививка
География: Россия
статья прочитана 185 раз
добавлена сегодня, 11 августа, 13:00

Комментарии

Алдона
11 августа, 13:37
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Бред заговорщиков. А ещё испытали на собаке Путина и на самом Путине.
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Алдона
11 августа, 13:39
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В общем такой аферы в мире следовало ожидать. Сейчас через сми подтянуться другие аферисты.
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Oleg
11 августа, 14:08
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Алдона.
А афёра то в чём ? Как Вы лично определили что это афёра ?
У Вас что есть достоверная информация об этом ?
Или Вы так -
" А Баба Яга против" ?
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