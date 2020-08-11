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Окно в Европу





В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка стартовых туров отборочного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2020/2021.

Футбольным клубам Литвы жребий определил в соперники разные по силе команды.

Лига чемпионов

Первый отборочный раунд

«Флора» (Эстония) – «Судува» (Литва). Матч состоится 19 августа в Таллине.

Если «Судува» сможет пройти эстонского чемпиона, то дальше она встретится с победителем пары «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Рига» (Латвия).

Лига Европы

Первый отборочный раунд

«Ритеряй» (Литва) — «Дерри Сити» (Ирландия)

«Жальгирис» (Литва) — «Пайде» (Эстония)

«Буде-Глимт» (Норвегия) — «Кауно Жальгирис» (Литва)

Все стадии отборочного раунда будут состоять из одной игры. Матчи пройдут 27 августа. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых. Победители выйдут во второй отборочный раунд Лиги Европы.
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: Литва, футбол, Лига чемпионов, Лига Европы, жеребьевка
статья прочитана 157 раз
добавлена сегодня, 11 августа, 12:20

Комментарии

Ирина
11 августа, 12:27
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Заметила на многих темах комментарии заблокированы.
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Alexandr
11 августа, 16:00
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Это, в основном, предложения интимных услуг и тому подобное заблокировано
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