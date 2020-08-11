Окно в Европу

В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка стартовых туров отборочного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2020/2021.
Футбольным клубам Литвы жребий определил в соперники разные по силе команды.
Лига чемпионов
Первый отборочный раунд
«Флора» (Эстония) – «Судува» (Литва). Матч состоится 19 августа в Таллине.
Если «Судува» сможет пройти эстонского чемпиона, то дальше она встретится с победителем пары «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Рига» (Латвия).
Лига Европы
Первый отборочный раунд
«Ритеряй» (Литва) — «Дерри Сити» (Ирландия)
«Жальгирис» (Литва) — «Пайде» (Эстония)
«Буде-Глимт» (Норвегия) — «Кауно Жальгирис» (Литва)
Все стадии отборочного раунда будут состоять из одной игры. Матчи пройдут 27 августа. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых. Победители выйдут во второй отборочный раунд Лиги Европы.