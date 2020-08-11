Окно в Европу

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В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка стартовых туров отборочного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2020/2021.



Футбольным клубам Литвы жребий определил в соперники разные по силе команды.



Лига чемпионов



Первый отборочный раунд



«Флора» (Эстония) – «Судува» (Литва). Матч состоится 19 августа в Таллине.



Если «Судува» сможет пройти эстонского чемпиона, то дальше она встретится с победителем пары «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Рига» (Латвия).



Лига Европы



Первый отборочный раунд



«Ритеряй» (Литва) — «Дерри Сити» (Ирландия)



«Жальгирис» (Литва) — «Пайде» (Эстония)



«Буде-Глимт» (Норвегия) — «Кауно Жальгирис» (Литва)



Все стадии отборочного раунда будут состоять из одной игры. Матчи пройдут 27 августа. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых. Победители выйдут во второй отборочный раунд Лиги Европы. Футбольным клубам Литвы жребий определил в соперники разные по силе команды.«Флора» (Эстония) – «Судува» (Литва). Матч состоится 19 августа в Таллине.Если «Судува» сможет пройти эстонского чемпиона, то дальше она встретится с победителем пары «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Рига» (Латвия).«Ритеряй» (Литва) — «Дерри Сити» (Ирландия)«Жальгирис» (Литва) — «Пайде» (Эстония)«Буде-Глимт» (Норвегия) — «Кауно Жальгирис» (Литва) Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Литва, футбол, Лига чемпионов, Лига Европы, жеребьевка — статья прочитана 157 раз Комментарии