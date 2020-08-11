Политолог: С. Тихановская уехала, опасаясь за безопасность. Вильнюс – логичный выбор /дополнено/ 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



Политолог Лауринас Йонавичюс заявил, что кандидат от белорусской оппозиции на президентских выборах Светлана Тихановская уехала из Беларуси, так как опасалась за свою безопаснсть, а Литва стала логичным выбором, ведь Вильнюс является местом концентрации белорусских оппозиционеров и находится недалеко от Минска.



Министр иностранных дел Линас Линкявичюс во вторник сообщил BNS, что С. Тихановская прибыла в Литву, она в безопасности.



По поводу Тихановской возникла тревога в понедельник вечером, когда она на несколько часов задержалась в избирательной комиссии, куда прибыла подать жалобу о фальсификации результатов. Некоторое время место ее нахождения было неизвестно.



Учительница английского языка 37-летняя С. Тихановская решила участвовать в президентских выборах после ареста мужа, популярного блогера Сергея Тихановского. В случае победы она обещала провести новые, свободные выборы. Политолог Лауринас Йонавичюс заявил, что кандидат от белорусской оппозиции на президентских выборах Светлана Тихановская уехала из Беларуси, так как опасалась за свою безопаснсть, а Литва стала логичным выбором, ведь Вильнюс является местом концентрации белорусских оппозиционеров и находится недалеко от Минска.Министр иностранных дел Линас Линкявичюс во вторник сообщил BNS, что С. Тихановская прибыла в Литву, она в безопасности.По поводу Тихановской возникла тревога в понедельник вечером, когда она на несколько часов задержалась в избирательной комиссии, куда прибыла подать жалобу о фальсификации результатов. Некоторое время место ее нахождения было неизвестно.Учительница английского языка 37-летняя С. Тихановская решила участвовать в президентских выборах после ареста мужа, популярного блогера Сергея Тихановского. В случае победы она обещала провести новые, свободные выборы. "С. Тихановская оказалась в эпицентре ожесточенной и кровавой борьбы не добровольно, а ради мужа. Она не была к этому готова. Трудно сказать, что происходило вчера в избирательной комиссии, но многие предполагают, что там могли быть угрозы в адрес семьи. По-человечески понятно, что она решила на какое-то время оставить страну, где ей угрожает опасность и что-то может случиться с ее близкими", - считает преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Л. Йонавичюс.



Политолог также добавил, что "Вильнюс с точки зрения ценностей - это традиционно самое близкое место, ведь у него есть история концентрации белорусской оппозиции и недовольных режимом. Второй важный фактор - географический. Вильнюс рядом с Минском, и если что-то изменится, то можно очень быстро туда вернуться".



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Администрация президента Литвы поддерживает постоянную связь с кандидатом от белорусской оппозиции на президентских выборах Светланой Тихановской, прибывшей в Литву, сообщил представитель главы страны СМИ.



"Администрация президента поддерживает постоянную связь с прибывшей в Литву Светланой Тихановской. Сейчас она отдыхает. Президент был информирован о прибытии С. Тихановской в Литву во вторник", - сообщил BNS представитель президента Литвы Гитанаса Науседы Антанас Бубнялис. BNS Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: президент, выборы, арест, оппозиция, кандидаты, Лукашенко, протесты, Тихановская География: Литва — статья прочитана 249 раз Комментарии