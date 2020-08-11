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Политолог: С. Тихановская уехала, опасаясь за безопасность. Вильнюс – логичный выбор /дополнено/

фото: delfi.lt


Политолог Лауринас Йонавичюс заявил, что кандидат от белорусской оппозиции на президентских выборах Светлана Тихановская уехала из Беларуси, так как опасалась за свою безопаснсть, а Литва стала логичным выбором, ведь Вильнюс является местом концентрации белорусских оппозиционеров и находится недалеко от Минска.

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс во вторник сообщил BNS, что С. Тихановская прибыла в Литву, она в безопасности.

По поводу Тихановской возникла тревога в понедельник вечером, когда она на несколько часов задержалась в избирательной комиссии, куда прибыла подать жалобу о фальсификации результатов. Некоторое время место ее нахождения было неизвестно.

Учительница английского языка 37-летняя С. Тихановская решила участвовать в президентских выборах после ареста мужа, популярного блогера Сергея Тихановского. В случае победы она обещала провести новые, свободные выборы.
"С. Тихановская оказалась в эпицентре ожесточенной и кровавой борьбы не добровольно, а ради мужа. Она не была к этому готова. Трудно сказать, что происходило вчера в избирательной комиссии, но многие предполагают, что там могли быть угрозы в адрес семьи. По-человечески понятно, что она решила на какое-то время оставить страну, где ей угрожает опасность и что-то может случиться с ее близкими", - считает преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Л. Йонавичюс.

Политолог также добавил, что "Вильнюс с точки зрения ценностей - это традиционно самое близкое место, ведь у него есть история концентрации белорусской оппозиции и недовольных режимом. Второй важный фактор - географический. Вильнюс рядом с Минском, и если что-то изменится, то можно очень быстро туда вернуться".

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Администрация президента Литвы поддерживает постоянную связь с кандидатом от белорусской оппозиции на президентских выборах Светланой Тихановской, прибывшей в Литву, сообщил представитель главы страны СМИ.

"Администрация президента поддерживает постоянную связь с прибывшей в Литву Светланой Тихановской. Сейчас она отдыхает. Президент был информирован о прибытии С. Тихановской в Литву во вторник", - сообщил BNS представитель президента Литвы Гитанаса Науседы Антанас Бубнялис.
BNS
Категории: политика, общество, чп и криминал
Ключевые слова: президент, выборы, арест, оппозиция, кандидаты, Лукашенко, протесты, Тихановская
География: Литва
статья прочитана 249 раз
добавлена сегодня, 11 августа, 11:30

Комментарии

Тимур
11 августа, 11:47
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На данный момент Вильнюс пересыльный пункт всех фриков бывшего совка. Мдяя.
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Ирина
11 августа, 12:09
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На данный момент Прибалтика является убежищем для разного рода так называемых оппозиционеров из России.
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interested
11 августа, 13:26
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В Вильнюсе небезопасно только для своих. ;)
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Гость
11 августа, 13:59
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Вот откуда руки растут. Жалко ее. Будет представлена жертвой.
Только плохо потом все они кончают на западе. Примеров масса.
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прохожий
11 августа, 14:41
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КАЖДАЯ БЕЛОРУССКАЯ ДОМОХОЗЯЙКА В ЛИТВЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ
Комсомолец Линукас блестяще усвоил марксизм-ленинизм!!!
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