Китай ввел новые антиамериканские санкции 🔊 Воспроизвести Представитель МИД КНР Ван Чжао Лицзянь © EPA-EFE/WU HONG



Под ограничительные меры подпали 11 американских официальных лиц, передает



Китайские власти ввели санкции в отношении 11 американских официальных лиц в ответ на шаги Министерства финансов США, предпринятые против официальных лиц континентального Китая и Гонконга. Об этом заявил в понедельник представитель МИД КНР Ван Чжао Лицзянь.



"Эти санкции вступают в силу сегодня и распространяются на 11 человек, - рассказал он на регулярном брифинге. - Подобные шаги - наш ответ на ошибочные действия США". Под ограничительные меры подпали 11 американских официальных лиц, передает ТАСС Китайские власти ввели санкции в отношении 11 американских официальных лиц в ответ на шаги Министерства финансов США, предпринятые против официальных лиц континентального Китая и Гонконга. Об этом заявил в понедельник представитель МИД КНР Ван Чжао Лицзянь."Эти санкции вступают в силу сегодня и распространяются на 11 человек, - рассказал он на регулярном брифинге. - Подобные шаги - наш ответ на ошибочные действия США". По словам дипломата, это решение коснулось сенаторов Марко Рубио (от штата Флорида) и Теда Круза (от штата Техас), еще нескольких американских политиков.



"Я хочу подчеркнуть, что возвращение Гонконга Китаю, а также механизм "одна страна - две системы" - это успешные шаги, которые встретили всеобщее одобрение. Население Гонконга при этом получило беспрецедентные права", - отметил Чжао Лицзянь.



Официальный представитель МИД КНР признал, что данному механизму, "доказавшему свою эффективность", в последнее время "брошены новые вызовы".



7 августа Минфин США объявил о введении санкций в отношении 11 должностных лиц континентального Китая и Гонконга. В список лиц, на которых распространяются эти меры, попала глава администрации специального административного района Кэрри Лам.



Заявления Белого дома о вмешательстве КНР в выборы США



Заявления Белого дома о вмешательстве Китая в президентские выборы США следует считать "смехотворными вымыслами" и откровенной клеветой, сообщил Чжао Лицзянь.



"Президентские выборы в Соединенных Штатах относятся ко внутриполитическим вопросам этой страны. Китай они не интересуют, мы никогда в них не вмешивались, - указал дипломат. - Заявления о том, что Пекин намеревается вмешаться в выборы, если вдуматься в их логику, просто смехотворны".



По словам Чжао Лицзяня, американские политики должны немедленно прекратить строить необоснованные догадки и выдвигать безответственные рассуждения. "Они постоянно употребляют такие слова, как "возможно", "рассчитывает", используют сослагательное наклонение и, не располагая какими-либо доказательствами, порочат репутацию нашей страны", - уточнил представитель.



Он также посоветовал Вашингтону "действовать профессионально", занять конструктивную и объективную позицию, поскольку от этого зависит доверие общественности к американскому руководству.



7 августа руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Эллиот заявил, что правительство Соединенных Штатов готово задействовать весь спектр имеющихся в его распоряжении инструментов для защиты предстоящих выборов главы государства от иностранной угрозы. По мнению директора Национального центра контрразведки и безопасности (NCSC) США Уильяма Эванины, власти Китая хотят, чтобы американский президент Дональд Трамп не смог переизбраться на ноябрьских выборах, а РФ тем временем "пытается очернить" его соперника - бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Он уточнил, что его "беспокоит текущая и потенциальная деятельность Ирана, КНР и России".



В свою очередь Трамп считает, что Москва, Пекин и Тегеран "не желают его победы".



СМС-рассылка Госдепартамента



СМС-рассылка Госдепартамента США с обещаниями вознаградить любое "осведомленное лицо" за информацию о "попытках вмешаться в американские президентские выборы" следует считать откровенно ложной информацией и клеветой, заявил Чжао Лицзянь.



"В последнее время в мире увеличилось количество подобных ложных сообщений, которые следует считать откровенной клеветой, - рассказал он. - Все страны мира должны проявить твердость, занять объективную позицию, учитывая реальные факты. Следует объединить усилия, чтобы сообща противостоять таким издевательским махинациям".



По словам дипломата, Китай намерен укреплять дипломатические контакты с Россией в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты между лидерами двух стран. Чжао Лицзянь подчеркнул, что Пекин заинтересован в выстраивании долгосрочных партнерских связей с Москвой.



Ранее представитель Госдепартамента США сообщил ТАСС, что американское внешнеполитическое ведомство рассылает СМС с призывом за вознаграждение сообщить о лицах, якобы пытающихся вмешаться в американские выборы, по всему миру.



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 августа назвала бесцеремонным вмешательством и гибридной атакой отправку россиянам на мобильные телефоны подобных посланий. Как пояснила дипломат, в этот день утром многие граждане России получили "удивительные сообщения" со следующим текстом: "Госдеп США предлагает до $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы в США. Если у вас есть информация, обращайтесь". Далее шла ссылка на сайт американской службы дипломатической безопасности. ТАСС Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, Китай, санкции, политики — статья прочитана 86 раз Комментарии