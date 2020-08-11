Словакия выслала трех российских дипломатов 🔊 Воспроизвести © Петр Ковалев/ТАСС



Официальный представитель МИД Словакии Юрай Томага подтвердил в беседе с ТАСС в понедельник распространенную братиславским телеканалом Markiza информацию о высылке из республики трех сотрудников посольства РФ, сообщает



"Не могу назвать имена [высланных] сотрудников российской дипломатической миссии, но одновременно могу подтвердить, что было принято решение об их высылке из Словакии", - отметил Томага.



Согласно утверждениям представителя МИД, словацкие спецслужбы "установили, что деятельность этих дипломатов противоречила Венской конвенции". Они должны покинуть Словакию в течение текущей недели. Markiza утверждала, что высланные дипломаты являются сотрудниками российских спецслужб. Они были объявлены персонами нон грата 6 августа. Официальный представитель МИД Словакии Юрай Томага подтвердил в беседе с ТАСС в понедельник распространенную братиславским телеканалом Markiza информацию о высылке из республики трех сотрудников посольства РФ, сообщает ТАСС "Не могу назвать имена [высланных] сотрудников российской дипломатической миссии, но одновременно могу подтвердить, что было принято решение об их высылке из Словакии", - отметил Томага.Согласно утверждениям представителя МИД, словацкие спецслужбы "установили, что деятельность этих дипломатов противоречила Венской конвенции". Они должны покинуть Словакию в течение текущей недели. Markiza утверждала, что высланные дипломаты являются сотрудниками российских спецслужб. Они были объявлены персонами нон грата 6 августа. Томага также выступил с утверждениями о "злоупотреблениях с выданными генеральным консульством [Словакии] в Санкт-Петербурге визами". "В связи с этим было совершено серьезное преступление на территории иного (не Словакии - прим. ТАСС) государства - члена НАТО и Евросоюза", - сказал Томага.



Представитель МИД Словакии подчеркнул, что его страна тем не менее и далее заинтересована в развитии взаимовыгодных партнерских отношений с Россией.



Посольство РФ в Словакии не комментирует информацию о высылке, сообщили ТАСС в пресс-службе дипломатического представительства. ТАСС Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Россия, президент, отношения, Словакия, дипломаты, нон-грата — статья прочитана 107 раз Комментарии