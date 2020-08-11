Главная >> Новости >> политика, чп и криминал, в Европе >> Словакия выслала трех российских дипломатов

Словакия выслала трех российских дипломатов

© Петр Ковалев/ТАСС


Официальный представитель МИД Словакии Юрай Томага подтвердил в беседе с ТАСС в понедельник распространенную братиславским телеканалом Markiza информацию о высылке из республики трех сотрудников посольства РФ, сообщает ТАСС.

"Не могу назвать имена [высланных] сотрудников российской дипломатической миссии, но одновременно могу подтвердить, что было принято решение об их высылке из Словакии", - отметил Томага.

Согласно утверждениям представителя МИД, словацкие спецслужбы "установили, что деятельность этих дипломатов противоречила Венской конвенции". Они должны покинуть Словакию в течение текущей недели. Markiza утверждала, что высланные дипломаты являются сотрудниками российских спецслужб. Они были объявлены персонами нон грата 6 августа.
Томага также выступил с утверждениями о "злоупотреблениях с выданными генеральным консульством [Словакии] в Санкт-Петербурге визами". "В связи с этим было совершено серьезное преступление на территории иного (не Словакии - прим. ТАСС) государства - члена НАТО и Евросоюза", - сказал Томага.

Представитель МИД Словакии подчеркнул, что его страна тем не менее и далее заинтересована в развитии взаимовыгодных партнерских отношений с Россией.

Посольство РФ в Словакии не комментирует информацию о высылке, сообщили ТАСС в пресс-службе дипломатического представительства.
ТАСС
Категории: политика, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: Россия, президент, отношения, Словакия, дипломаты, нон-грата
статья прочитана 107 раз
добавлена сегодня, 11 августа, 10:00

Комментарии

As
11 августа, 11:25
#
ВОПРОС СТОИТ РЕБРОМ: МЫ или ОН? ХАБАРОВСК НОВОСТИ СЕГОДНЯ И АКТУАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ
www.youtube.com/watch?v=Ssu5YyhglXw
ответить
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка