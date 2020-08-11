Истребители НАТО на прошлой неделе трижды сопроводили российские самолеты 🔊 Воспроизвести



Осуществляющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии истребители на прошлой неделе трижды поднимались в воздух, чтобы сопроводить летевшие в международном пространстве над Балтийским морем российские военные самолеты.



Как сообщает Министерство обороны, два случая были зафиксированы 4 августа: в обоих случаях были сопровождены летевшие из Калининградской области на основную часть России военные самолеты Ил-38. У них не было плана полета, транспондеры были выключены, они не поддерживали связь с Региональным центром управления полетами.



6 августа натовские истребители были подняты в воздух на перехват, по всей видимости, самолеты Су-24, летевшего в международном воздушном пространстве из Калининградской области. В относящемся к Литве регионе информации о полетах он развернулся и улетел назад. У этого самолета тоже не было плана полета, его транспондер был выключен, он не поддерживал связь с Региональным центром управления полетами. Осуществляющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии истребители на прошлой неделе трижды поднимались в воздух, чтобы сопроводить летевшие в международном пространстве над Балтийским морем российские военные самолеты.Как сообщает Министерство обороны, два случая были зафиксированы 4 августа: в обоих случаях были сопровождены летевшие из Калининградской области на основную часть России военные самолеты Ил-38. У них не было плана полета, транспондеры были выключены, они не поддерживали связь с Региональным центром управления полетами.6 августа натовские истребители были подняты в воздух на перехват, по всей видимости, самолеты Су-24, летевшего в международном воздушном пространстве из Калининградской области. В относящемся к Литве регионе информации о полетах он развернулся и улетел назад. У этого самолета тоже не было плана полета, его транспондер был выключен, он не поддерживал связь с Региональным центром управления полетами.



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Истребитель Су-27 поднимали на перехват самолетов-разведчиков США над Черным морем



Российский истребитель Су-27 Южного военного округа поднимался для перехвата двух американских самолетов-разведчиков. Об этом сообщили в понедельник журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.



10 августа российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили приближающиеся к госгранице РФ две воздушные цели. "Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа", - отметили в центре.



Цели были идентифицированы как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США. "После разворота самолетов-разведчиков от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - подчеркнули в НЦУО.



В Национальном центре управления обороной РФ уточнили, что полет российского самолета проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения российской госграницы допущено не было.



Накануне истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа поднимался на перехват самолета радиотехнической разведки ЕР-3Е ARIES ВМС США, тогда тоже не было допущено нарушения госграницы РФ/



Источник: ТАСС Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии, сообщает BNS.* * *Российский истребитель Су-27 Южного военного округа поднимался для перехвата двух американских самолетов-разведчиков. Об этом сообщили в понедельник журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.10 августа российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили приближающиеся к госгранице РФ две воздушные цели. "Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа", - отметили в центре.Цели были идентифицированы как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США. "После разворота самолетов-разведчиков от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - подчеркнули в НЦУО.В Национальном центре управления обороной РФ уточнили, что полет российского самолета проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения российской госграницы допущено не было.Накануне истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа поднимался на перехват самолета радиотехнической разведки ЕР-3Е ARIES ВМС США, тогда тоже не было допущено нарушения госграницы РФ/ Категории: политика, в Европе, в странах Балтии Ключевые слова: Россия, самолеты, нато, перехват География: Литва — статья прочитана 121 раз Комментарии