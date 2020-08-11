Временно остановлено курсирование поездов между Литвой и Польшей 🔊 Воспроизвести



После введения Литвой обязательной самоизоляции по приезде из Польши временно остановлено курсирование пассажирских поездов между Каунасом и Белостоком. Решение принято с целью снижения вероятных рисков, сообщило дочернее предприятие пассажирских перевозок LTG Link Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai).



Предприятие также подчеркивает, что эти ж/д маршруты в последнее время не были особенно популярны - люди предпочитали поездки по Литве.



LTG Link указало BNS, что маршрут был возообновлен после карантина 31 июля и интерес к нему был крайне низок - в среднем им пользовалось около 10 пассажиров, поезда курсировали дважды по субботам и воскресеньям, а также один раз по понедельникам.



В список стран, по приезде из которых обязательна самоизоляция, Польша включена в понедельник. Кроме того, в этот список попали Нидерланды, Исландия, Кипр и Турция. После введения Литвой обязательной самоизоляции по приезде из Польши временно остановлено курсирование пассажирских поездов между Каунасом и Белостоком. Решение принято с целью снижения вероятных рисков, сообщило дочернее предприятие пассажирских перевозок LTG Link Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai).Предприятие также подчеркивает, что эти ж/д маршруты в последнее время не были особенно популярны - люди предпочитали поездки по Литве.LTG Link указало BNS, что маршрут был возообновлен после карантина 31 июля и интерес к нему был крайне низок - в среднем им пользовалось около 10 пассажиров, поезда курсировали дважды по субботам и воскресеньям, а также один раз по понедельникам.В список стран, по приезде из которых обязательна самоизоляция, Польша включена в понедельник. Кроме того, в этот список попали Нидерланды, Исландия, Кипр и Турция. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 134 раза Комментарии