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Временно остановлено курсирование поездов между Литвой и Польшей
После введения Литвой обязательной самоизоляции по приезде из Польши временно остановлено курсирование пассажирских поездов между Каунасом и Белостоком. Решение принято с целью снижения вероятных рисков, сообщило дочернее предприятие пассажирских перевозок LTG Link Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai).
Предприятие также подчеркивает, что эти ж/д маршруты в последнее время не были особенно популярны - люди предпочитали поездки по Литве.
LTG Link указало BNS, что маршрут был возообновлен после карантина 31 июля и интерес к нему был крайне низок - в среднем им пользовалось около 10 пассажиров, поезда курсировали дважды по субботам и воскресеньям, а также один раз по понедельникам.
В список стран, по приезде из которых обязательна самоизоляция, Польша включена в понедельник. Кроме того, в этот список попали Нидерланды, Исландия, Кипр и Турция.
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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