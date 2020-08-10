КГБ Белоруссии сообщил о предотвращённом покушении на основную соперницу Лукашенко 🔊 Воспроизвести Светлана Тихановская. Фото © Facebook / Страна для жизни



Силовики якобы перехватили сообщение организаторов о том, что "нужна сакральная жертва" в лице Тихановской, передает



КГБ Белоруссии предотвратил покушение на кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую. Об этом сообщил глава спецслужбы Валерий Вакульчик.



— Из так называемого объединённого штаба [оппозиции] была получена информация, что они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской, — рассказал председатель КГБ в эфире телеканала ОНТ.



Отмечается, что МВД Белоруссии уже было известно о готовящемся преступлении. Министерством по линии борьбы с экстремизмом было перехвачено сообщение организаторов о том, что "нужна сакральная жертва" в лице Тихановской. Отправителя оперативно вычислили и задержали, а о ситуации было доложено Лукашенко. Силовики якобы перехватили сообщение организаторов о том, что "нужна сакральная жертва" в лице Тихановской, передает ЛАЙФ КГБ Белоруссии предотвратил покушение на кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую. Об этом сообщил глава спецслужбы Валерий Вакульчик.— Из так называемого объединённого штаба [оппозиции] была получена информация, что они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской, — рассказал председатель КГБ в эфире телеканала ОНТ.Отмечается, что МВД Белоруссии уже было известно о готовящемся преступлении. Министерством по линии борьбы с экстремизмом было перехвачено сообщение организаторов о том, что "нужна сакральная жертва" в лице Тихановской. Отправителя оперативно вычислили и задержали, а о ситуации было доложено Лукашенко. По словам Вакульчика, для предотвращения подобных преступлений позже было выделено 120 "подготовленных сотрудников". В их задачу входила охрана объединённого штаба. Глава КГБ добавил, что агенты "старались не привлекать внимания, но их присутствие было очевидно".



Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии на утро 10 августа, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 9%. life.ru Категории: политика, общество, чп и криминал, в Беларуси Ключевые слова: президент, выборы, арест, оппозиция, покушение, КГБ, кандидаты, Лукашенко, протесты, Тихановская География: Белоруссия — статья прочитана 194 раза Комментарии