Висагинас отметил 45-летний юбилей 🔊 Воспроизвести







В этом году Висагинасу исполнилось 45 лет. Отметил город эту дату необычайно пышно и разнообразно: многочисленными концертами, турнирами, праздничным заседанием Совета Висагинского самоуправления и даже мессой в костёле святого апостола Павла.



И висагинские сеньоры от Центра социальных услуг присоединились к празднику, создав своё пространство: были и представители клуба строителей, и студия художников «Палете» под бессменным руководством Народного художника Литвы Марии Щербаковой, и знаменитая висагинская кукольница Галина Харбедия, и многие другие.



Весь город, от пляжа до последнего газона, почти неделю представлял собой открытое творческое пространство: множество мастер-классов и презентаций от Дома творчества и Центра культуры, спортивные игры для детей и взрослых, праздничная ярмарка «Сделано в Висагинасе» на площади Сантарвес, программа для любителей животных, интеллектуальные игры с Алексеем Осинцевым и Сергеем Глуховым, состоялся даже праздничный пикник с шеф-поваром Русланом Болговым и висагинской группой «Sepa Asorti» (Елена и Эдвардас Пищикасы и их сын Эдгарас, именующий себя Сепа). И висагинские сеньоры от Центра социальных услуг присоединились к празднику, создав своё пространство: были и представители клуба строителей, и студия художников «Палете» под бессменным руководством Народного художника Литвы Марии Щербаковой, и знаменитая висагинская кукольница Галина Харбедия, и многие другие.Весь город, от пляжа до последнего газона, почти неделю представлял собой открытое творческое пространство: множество мастер-классов и презентаций от Дома творчества и Центра культуры, спортивные игры для детей и взрослых, праздничная ярмарка «Сделано в Висагинасе» на площади Сантарвес, программа для любителей животных, интеллектуальные игры с Алексеем Осинцевым и Сергеем Глуховым, состоялся даже праздничный пикник с шеф-поваром Русланом Болговым и висагинской группой «Sepa Asorti» (Елена и Эдвардас Пищикасы и их сын Эдгарас, именующий себя Сепа).



И даже Клуб любителей русского бильярда из кафе «Уголок» вложил свою лепту в праздник города, проведя двухнедельный турнир, финал которого состоялся 8 августа наряду со множеством других мероприятий. В этом чемпионате 1 место занял Виталий Стаканов, второе за Иваном Трофимовым, а третье у Александра Чуркина.











В этом турнире приняло участие 24 игрока. Победитель и призёры получили кубки и дипломы от Висагинского самоуправления. Награждение проводили Йонас Некрошас и главный судья Владимир Сулема.



Мощным финальным аккордом праздника стал гала-концерт на площади Сантарвес, в котором приняло участие множество исполнителей, в числе которых – городская группа «Аура» во главе с поэтом и композитором Владимиром Салимджановым, известная певица Она Колобовайте, ученица педагога Виты Пимпене, и Неда Малунавичюте.



Празднование Дня города впервые проводилось так широко.



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Два дня горожан радовал специально созданный в честь праздника поющий фонтан.И даже Клуб любителей русского бильярда из кафе «Уголок» вложил свою лепту в праздник города, проведя двухнедельный турнир, финал которого состоялся 8 августа наряду со множеством других мероприятий. В этом чемпионате 1 место занял Виталий Стаканов, второе за Иваном Трофимовым, а третье у Александра Чуркина.В этом турнире приняло участие 24 игрока. Победитель и призёры получили кубки и дипломы от Висагинского самоуправления. Награждение проводили Йонас Некрошас и главный судья Владимир Сулема.Мощным финальным аккордом праздника стал гала-концерт на площади Сантарвес, в котором приняло участие множество исполнителей, в числе которых – городская группа «Аура» во главе с поэтом и композитором Владимиром Салимджановым, известная певица Она Колобовайте, ученица педагога Виты Пимпене, и Неда Малунавичюте.Празднование Дня города впервые проводилось так широко. Анна Тураносова-Абрас , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Висагинас — статья прочитана 154 раза Комментарии