«Жаль, что Штаты не помогли». Западные СМИ о выборах в Белоруссии 🔊 Воспроизвести



Западная пресса на победу Александра Лукашенко на президентских выборах отреагировала предсказуемо, но всё же не без неожиданных любопытных нюансов, фактически признав, что против «батькиного лома» у зарубежных кукловодов нет приёма. Об этом — в обзоре



Испания: Диктатор закрутил гайки



«Допустив появление Тихановской, самого сильного оппонента, которого когда-либо он имел на выборах, Лукашенко на последнем отрезке кампании закрутил гайки. Диктатор, который идёт уже на шестой пятилетний срок, снова показал своё истинное лицо. Он нападал на неё повсеместно, пытаясь ограничить её успешные и массовые публичные выступления, арестовывая её сторонников и помощников, а также преследуя участников митингов», — раскрывает своему читателю суть события испанская АВС. Западная пресса на победу Александра Лукашенко на президентских выборах отреагировала предсказуемо, но всё же не без неожиданных любопытных нюансов, фактически признав, что против «батькиного лома» у зарубежных кукловодов нет приёма. Об этом — в обзоре EADaily «Допустив появление Тихановской, самого сильного оппонента, которого когда-либо он имел на выборах, Лукашенко на последнем отрезке кампании закрутил гайки. Диктатор, который идёт уже на шестой пятилетний срок, снова показал своё истинное лицо. Он нападал на неё повсеместно, пытаясь ограничить её успешные и массовые публичные выступления, арестовывая её сторонников и помощников, а также преследуя участников митингов», — раскрывает своему читателю суть события испанская АВС. Говоря о Белоруссии, издание не могло не зацепить Россию — так уж повелось, что в АВС неровно дышат ко всему русскому — на страницах этой, одной из ведущих газет королевства, например, регулярно публикуются статьи, рассказывающие о доблестях «Голубой дивизии», принимавшей деятельное участие в удержании гитлеровской блокады Ленинграда.



«Не следует упускать из виду фактор России. В Кремле очень недовольны тем, что нынешний глава белорусского государства отказывается присоединиться к российско-белорусскому союзу», — пишет московский корреспондент издания Рафаэль Маньюэко. И в финальном пассаже намекает на то, что «у Путина не получилось» — российский президент «прислал белорусскому примирительное письмо». Но поскольку подтверждений тому, что «Путин сдался» в природе не существует, испанский журналист предпочёл обставиться обтекаемыми объяснениями вроде «белорусский лидер после телефонного разговора [с российским] дал всем понять, что тему прояснили, точки над „i“ расставили».



Польская версия «Бесприданницы»



Польская Gazeta Wyborcza с большим нескрываемым удовольствием занимается не констатацией цифр голосования (на них-то кликбейт не сделаешь), а с удовольствием строит прогнозы «во что это выльется».



«Лукашенко заранее готовился к фальсификации результатов выборов, потратив на это много недель. Заключал под стражу потенциальных соперников, подталкивал силовиков избивать демонстрантов, запугивал народ российским вторжением и утверждал всех в мысли, что расправится с оппозицией по-настоящему советскими методами. Но вечером в воскресенье в 20 городах вспыхнули протесты. Люди перестали бояться, — потирает руки корреспондент Бартош Белиньский. — Есть уже сообщения о первых убитых и раненых. Как далеко зайдет режим? Судя по масштабу протестных выступлений, Лукашенко за удержание власти в своих руках придётся заплатить десятками, если не сотнями жертв».



Ну а дальше, по мнению журналиста, для Запада всё будет хорошо.



«С диктатором, руки которого в крови, Запад диалог вести не будет. Скорее всего, против Белоруссии введут новые жёсткие санкции, и это ещё сильнее пошатнёт её экономику. Лукашенко не удастся восстановить имидж крепкого хозяйственника, а Россия, которая сама в кризисе, помогать ему не будет», — считает автор.



И тут же сам себе противоречит, предупреждая, что «нам надо готовиться к жестким баталиям с Россией по белорусскому вопросу».



«Жаль, что, в отличие от случая с Украиной 2014 года, нам не будут помогать США, — сетует журналист, с глубоким прискорбием сообщающий, что у Польши «за пять лет господства правительства партии «Право и справедливость» МИД полностью разложился» и добиться побед над русскими на дипломатической стезе будет крайне трудно.



В общем, по мысли Белиньского, Белоруссию ждёт приговор из «Бесприданницы» Островского «так не доставайся же ты никому». Но это лучше, чем Минск в составе Московии, считает автор.



Франция: Страх и Путин. Две причины



Французская Le Figaro выражает своё разочарование итогом выборов.



«Лукашенко, искушенный в борьбе за власть, обладающий не только опытом нахождения во главе государства пять сроков, но и приводными ремнями от всех силовых структур, использовал в борьбе против оппозиции проверенные средства: запугивание и аресты. Когда неожиданно ставшая кандидатом 37-летняя бывшая учительница английского языка Светлана Тихановская сумела вывести на улицы десятки тысяч людей, — а такого не происходило многие годы, — глава государства понял, что надо брать выборы под свой контроль, и сделал это», — сообщает корреспондент издания Ален Барлюэ.



«Александр Лукашенко не таясь заявил о своём нежелании видеть у власти неопытных „несчастных девчонок“ и пообещал „не терять контроль“ над ситуацией», — отмечает журналист, подталкивая читателя к выводу, что «у оппозиции не было шансов при таком повороте событий».



Но коварный Батька не успокоился на этом и решил добить народ «широко распропагандированным с помощью СМИ телефонным разговором с Владимиром Путиным накануне выборов. Лукашенко, несмотря на некоторые политические „заскоки“ и попытки нажать на Москву и явную усталость Кремля от такого партнёра, остается лучшим вариантом выбора для своего российского союзника», — заключает Барлюэ. Без традиционной скороговорки «этопутинвиноват», объясняющей всё то, что происходит вопреки воле Запада, в Le Figaro не могли обойтись просто по законам жанра.



США: Результаты сфальсифицированы, но Лукашенко это не интересно



Он неумело действовал в условиях пандемии, настроил против себя давнего иностранного союзника, а на прошлой неделе столкнулся с мощнейшими антиправительственными протестами. Но в воскресенье президент Александр Лукашенко был уверен в себе, шагал к победе на выборах в Белоруссии, отмечает The New York Times, указывая на то, что «критики в один голос называли голосование сфальсифицированным», но белорусский лидер на это не обратил внимания.



По-другому и быть не могло, считает издание, «Лукашенко контролирует подсчет голосов, а огромный разветвленный аппарат безопасности и шумные государственные СМИ всегда поддерживают его и с презрением отзываются о его соперниках».



«Бывший председатель колхоза Лукашенко в начале своего правления действительно имел поддержку общества. Он сохранил многие элементы советской экономики, в том числе крупную, хотя и неэффективную государственную промышленность. Но по мере того, как белорусская экономика прекратила развиваться и модернизироваться, его политика становилась все более непопулярной. Россия проявляет все меньше желания субсидировать Белоруссию за счет поставок нефти по ценам ниже рынка, и в экономике страны начался резкий спад. Вместе с ним на снижение пошла и популярность Лукашенко», — пишет издание, вяло перечисляя причины, почему президент Белоруссии должен был бы уйти, и дежурно акцентируя внимание читателя на мерах по предотвращению беспорядков, принятых в стране.



И видится в этом тексте какая-то западная безнадёга: вот вроде всё сделали, чтобы свалить «последнего диктатора Европы», но опять не получилось. И даже заявление Тихановской о непризнании ею результатов выборов и речи оппозиции об их сфальсифицированности не подталкивают репортёров нью-йоркской газеты трубить о достижениях в борьбе против тирана: всё это уже было много раз, а заявления оппозиционеров в лучшем случае повисали в воздухе, а чаще — проваливались в пустоту. Запад просто устал бороться с Лукашенко.



Германия: Белоруссию ждёт небывалый кризис



«Выборы ещё больше разделили страну, — считает немецкая Tagesschau. — Независимые зарубежные опросы пришли к выводу, который противоречит официальным данным. Иностранные социологи считают, что победила Тихановская, набрав 71% голосов».



Компаний, проводивших соцопросы, газета не называет, скорее всего потому, что сведения эти высосаны из пальца — организациям вроде Института Gallup или Vox Populi бояться белорусского КГБ как-то не пристало, так что вряд и они упустили бы лишний повод порекламироваться.



«Грядёт беспрецедентный кризис, — предрекает газета и обращает внимание на то, что «битва за Белоруссию продолжается».



«Несмотря на многочисленные свидетельства манипуляций с голосами избирателей в пользу Лукашенко, Владимир Путин и Си Цзиньпин уже поздравили белорусского лидера с победой. А премьер Польши Матеуш Моравецкий в то же самое время призвал Евросоюз срочно организовать саммит, на котором рассмотреть вопросы помощи белорусскому народу в обретении свободы».



О том, что нормами международного права запрещается вмешиваться во внутренние дела суверенного государства, пан Моравецкий, видимо, не слышал. Или вовремя забыл.



В целом западная пресса выглядит разочарованной результатами выборов в Белоруссии. Нет, никто в Европе и Америке не питал иллюзий, что «Батьку сбросят», но вот того, что оппозиция не дала ни одного веского повода побурлить, смакуя какие-нибудь видео «про взрывы, про пожары», баррикады и столкновения с полицией, сопровождаемые морем крови, — за это ей, конечно, «поставят на вид». А могут и поток грантов «некоммерческим организациям» перекрыть.



Автор: Владимир Добрынин eadaily.com Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: президент, выборы, оппозиция, кандидаты, Лукашенко, СМИ, протесты, реакция География: Белоруссия — статья прочитана 189 раз Комментарии