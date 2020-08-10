А теперь – настоящий плей-офф 🔊 Воспроизвести Фото: Andre Ringuette/Freestyle Photo/Getty Images







В прошлом номере «Обзор» сообщил о том, что в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) до недавнего времени проходили матчи сразу двух турниров - серий плей-ин, или своего рода «предбанника» этапа плей-офф.



Победители этих серий и получили право сыграть в настоящем этапе плей-офф - Кубке Стенли.



Здесь команды играли до трёх побед.



А те, кто уже обеспечил себе путёвку на игры плей-офф, проводили однокруговой турнир, чтобы выяснить свою позицию в турнирной сетке.



На этой неделе команды сыграют первые матчи в рамках Кубка Стенли.



Турнир плей-ин (1/8 финала)



Запад



Счёт в серии «Эдмонтон Ойлерз» ─ «Чикаго Блэкхоукс» — 1:3. Победители этих серий и получили право сыграть в настоящем этапе плей-офф - Кубке Стенли.Здесь команды играли до трёх побед.А те, кто уже обеспечил себе путёвку на игры плей-офф, проводили однокруговой турнир, чтобы выяснить свою позицию в турнирной сетке.На этой неделе команды сыграют первые матчи в рамках Кубка Стенли.Счёт в серии «Эдмонтон Ойлерз» ─ «Чикаго Блэкхоукс» — 1:3.



«Нэшвилл Предаторз» ─ «Аризона Койотс» — 1:3.



«Ванкувер Кэнакс» ─ «Миннесота Уайлд» — 3:1.



Восток



«Каролина Харрикейнз» - «Нью-Йорк Рейнджерс» - 3:0



«Нью-Йорк Айлендерс» ─ «Флорида Пантерз» — 3:1.



«Питтсбург Пингвинз» ─ «Монреаль Канадиенс» — 1:3.



«Торонто Мэйпл Лифс» ─ «Коламбус Блю Джекетс» — 2:3.



Посев (1/4 финала)



Запад



1. «Вегас Голден Найтс» - 6 очков, 2. «Колорадо Эвеланш» - 5, 3. «Даллас Старз» - 2, 4. «Сент-Луис Блюз» - 1,



Восток



1. «Филадельфия Флайерз» - 6 очков, 2. «Тампа-Бэй Лайтнинг» - 4, 3. «Вашингтон Кэпиталз» - 3, 4. «Бостон Брюинз» - 0.



Четвертьфинал конференций



Запад



«Вегас Голден Найтс» - «Чикаго Блэкхоукс».



«Колорадо Эвеланш» - «Аризона Койотс».



«Сент-Луис Блюз» - «Ванкувер Кэнакс».



«Даллас Старз» - «Калгари Флеймз».



Восток



«Филадельфия Флайерз» - «Монреаль Канадиенс».



«Бостон Брюинз» - «Каролина Харрикейнз».



«Вашингтон Кэпиталз» - «Нью-Йорк Айлендерс».



«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Коламбус Блю Джекетс». «Калгари Флеймз» – «Виннипег Джетс» - 3:1.«Нэшвилл Предаторз» ─ «Аризона Койотс» — 1:3.«Ванкувер Кэнакс» ─ «Миннесота Уайлд» — 3:1.«Каролина Харрикейнз» - «Нью-Йорк Рейнджерс» - 3:0«Нью-Йорк Айлендерс» ─ «Флорида Пантерз» — 3:1.«Питтсбург Пингвинз» ─ «Монреаль Канадиенс» — 1:3.«Торонто Мэйпл Лифс» ─ «Коламбус Блю Джекетс» — 2:3.1. «Вегас Голден Найтс» - 6 очков, 2. «Колорадо Эвеланш» - 5, 3. «Даллас Старз» - 2, 4. «Сент-Луис Блюз» - 1,1. «Филадельфия Флайерз» - 6 очков, 2. «Тампа-Бэй Лайтнинг» - 4, 3. «Вашингтон Кэпиталз» - 3, 4. «Бостон Брюинз» - 0.«Вегас Голден Найтс» - «Чикаго Блэкхоукс».«Колорадо Эвеланш» - «Аризона Койотс».«Сент-Луис Блюз» - «Ванкувер Кэнакс».«Даллас Старз» - «Калгари Флеймз».«Филадельфия Флайерз» - «Монреаль Канадиенс».«Бостон Брюинз» - «Каролина Харрикейнз».«Вашингтон Кэпиталз» - «Нью-Йорк Айлендерс».«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Коламбус Блю Джекетс». Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: хоккей, НХЛ, Кубок Стенли — статья прочитана 130 раз Комментарии