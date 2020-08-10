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А теперь – настоящий плей-офф

Фото: Andre Ringuette/Freestyle Photo/Getty Images




В прошлом номере «Обзор» сообщил о том, что в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) до недавнего времени проходили матчи сразу двух турниров - серий плей-ин, или своего рода «предбанника» этапа плей-офф.

Победители этих серий и получили право сыграть в настоящем этапе плей-офф - Кубке Стенли.

Здесь команды играли до трёх побед.

А те, кто уже обеспечил себе путёвку на игры плей-офф, проводили однокруговой турнир, чтобы выяснить свою позицию в турнирной сетке.

На этой неделе команды сыграют первые матчи в рамках Кубка Стенли.

Турнир плей-ин (1/8 финала)

Запад

Счёт в серии «Эдмонтон Ойлерз» ─ «Чикаго Блэкхоукс» — 1:3.
«Калгари Флеймз» – «Виннипег Джетс» - 3:1.

«Нэшвилл Предаторз» ─ «Аризона Койотс» — 1:3.

«Ванкувер Кэнакс» ─ «Миннесота Уайлд» — 3:1.

Восток

«Каролина Харрикейнз» - «Нью-Йорк Рейнджерс» - 3:0

«Нью-Йорк Айлендерс» ─ «Флорида Пантерз» — 3:1.

«Питтсбург Пингвинз» ─ «Монреаль Канадиенс» — 1:3.

«Торонто Мэйпл Лифс» ─ «Коламбус Блю Джекетс» — 2:3.

Посев (1/4 финала)

Запад

1. «Вегас Голден Найтс» - 6 очков, 2. «Колорадо Эвеланш» - 5, 3. «Даллас Старз» - 2, 4. «Сент-Луис Блюз» - 1,

Восток

1. «Филадельфия Флайерз» - 6 очков, 2. «Тампа-Бэй Лайтнинг» - 4, 3. «Вашингтон Кэпиталз» - 3, 4. «Бостон Брюинз» - 0.

Четвертьфинал конференций

Запад

«Вегас Голден Найтс» - «Чикаго Блэкхоукс».

«Колорадо Эвеланш» - «Аризона Койотс».

«Сент-Луис Блюз» - «Ванкувер Кэнакс».

«Даллас Старз» - «Калгари Флеймз».

Восток

«Филадельфия Флайерз» - «Монреаль Канадиенс».

«Бостон Брюинз» - «Каролина Харрикейнз».

«Вашингтон Кэпиталз» - «Нью-Йорк Айлендерс».

«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Коламбус Блю Джекетс».
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: хоккей, НХЛ, Кубок Стенли
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добавлена сегодня, 10 августа, 17:10

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