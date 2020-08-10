А теперь – настоящий плей-офф

В прошлом номере «Обзор» сообщил о том, что в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) до недавнего времени проходили матчи сразу двух турниров - серий плей-ин, или своего рода «предбанника» этапа плей-офф.
Победители этих серий и получили право сыграть в настоящем этапе плей-офф - Кубке Стенли.
Здесь команды играли до трёх побед.
А те, кто уже обеспечил себе путёвку на игры плей-офф, проводили однокруговой турнир, чтобы выяснить свою позицию в турнирной сетке.
На этой неделе команды сыграют первые матчи в рамках Кубка Стенли.
Турнир плей-ин (1/8 финала)
Запад
Счёт в серии «Эдмонтон Ойлерз» ─ «Чикаго Блэкхоукс» — 1:3.
«Калгари Флеймз» – «Виннипег Джетс» - 3:1.
«Нэшвилл Предаторз» ─ «Аризона Койотс» — 1:3.
«Ванкувер Кэнакс» ─ «Миннесота Уайлд» — 3:1.
Восток
«Каролина Харрикейнз» - «Нью-Йорк Рейнджерс» - 3:0
«Нью-Йорк Айлендерс» ─ «Флорида Пантерз» — 3:1.
«Питтсбург Пингвинз» ─ «Монреаль Канадиенс» — 1:3.
«Торонто Мэйпл Лифс» ─ «Коламбус Блю Джекетс» — 2:3.
Запад
1. «Вегас Голден Найтс» - 6 очков, 2. «Колорадо Эвеланш» - 5, 3. «Даллас Старз» - 2, 4. «Сент-Луис Блюз» - 1,
Восток
1. «Филадельфия Флайерз» - 6 очков, 2. «Тампа-Бэй Лайтнинг» - 4, 3. «Вашингтон Кэпиталз» - 3, 4. «Бостон Брюинз» - 0.
Запад
«Вегас Голден Найтс» - «Чикаго Блэкхоукс».
«Колорадо Эвеланш» - «Аризона Койотс».
«Сент-Луис Блюз» - «Ванкувер Кэнакс».
«Даллас Старз» - «Калгари Флеймз».
Восток
«Филадельфия Флайерз» - «Монреаль Канадиенс».
«Бостон Брюинз» - «Каролина Харрикейнз».
«Вашингтон Кэпиталз» - «Нью-Йорк Айлендерс».
«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Коламбус Блю Джекетс».
«Нэшвилл Предаторз» ─ «Аризона Койотс» — 1:3.
«Ванкувер Кэнакс» ─ «Миннесота Уайлд» — 3:1.
Восток
«Каролина Харрикейнз» - «Нью-Йорк Рейнджерс» - 3:0
«Нью-Йорк Айлендерс» ─ «Флорида Пантерз» — 3:1.
«Питтсбург Пингвинз» ─ «Монреаль Канадиенс» — 1:3.
«Торонто Мэйпл Лифс» ─ «Коламбус Блю Джекетс» — 2:3.
Посев (1/4 финала)
Запад
1. «Вегас Голден Найтс» - 6 очков, 2. «Колорадо Эвеланш» - 5, 3. «Даллас Старз» - 2, 4. «Сент-Луис Блюз» - 1,
Восток
1. «Филадельфия Флайерз» - 6 очков, 2. «Тампа-Бэй Лайтнинг» - 4, 3. «Вашингтон Кэпиталз» - 3, 4. «Бостон Брюинз» - 0.
Четвертьфинал конференций
Запад
«Вегас Голден Найтс» - «Чикаго Блэкхоукс».
«Колорадо Эвеланш» - «Аризона Койотс».
«Сент-Луис Блюз» - «Ванкувер Кэнакс».
«Даллас Старз» - «Калгари Флеймз».
Восток
«Филадельфия Флайерз» - «Монреаль Канадиенс».
«Бостон Брюинз» - «Каролина Харрикейнз».
«Вашингтон Кэпиталз» - «Нью-Йорк Айлендерс».
«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Коламбус Блю Джекетс».