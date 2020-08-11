Украинский депутат: власти никак не реагируют на заявление о подготовке госпереворота 🔊 Воспроизвести Reuters



Бывший соратник Петра Порошенко заявил, что в 2014 году лидеры «майдана» совершили государственный переворот с целью личного незаконного обогащения, а в этом году те же люди планируют это повторить. Как пишет украинский депутат Ренат Кузьмин в колонке для NewsOne, нынешние власти страны до сих пор никак не отреагировали на данное заявление, поэтому он направил депутатское обращение-заявление о подготовке нового госпереворота.



Бывший украинский депутат Давид Жвания в прошлом месяце заявил, что он вместе с Порошенко, Турчиновым, Парубием и прочими в 2014 году под прикрытием майдана совершили государственный переворот с целью личного незаконного обогащения. Как пишет депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в колонке для NewsOne, нынешние власти страны до сих пор никак не отреагировали на данное заявление. Бывший украинский депутат Давид Жвания в прошлом месяце заявил, что он вместе с Порошенко, Турчиновым, Парубием и прочими в 2014 году под прикрытием майдана совершили государственный переворот с целью личного незаконного обогащения. Как пишет депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в колонке для NewsOne, нынешние власти страны до сих пор никак не отреагировали на данное заявление.



И никакой реакции этой самой власти. До сих пор. Руководители ГПУ, СБУ, МВД, ГБР и прочих правоохранительных органов делают вид, что ничего такого не слышали и не видели. И Жвании такого вообще нет и никогда не было. Как и его заявлений. И офис президента молчит. И сам президент», — пишет политик.



Кузьмин также добавил, что направил депутатское обращение-заявление о преступлении, а именно о подготовке государственного переворота осенью этого года.



«Если и моё официальное обращение власть проигнорирует, то фраза президента «я не лох» приобретёт совершенно иное значение», — добавил украинский депутат.



Оригинал новости ИноТВ «Он также заявил, что для захвата власти они убивали мирных протестующих на майдане, то есть фактически признался в совершении тяжких государственных преступлкний. А ещё он заявил, что те же преступники планирует совершить новый кровавый государственный переворот осенью этого года, свергнуть Зеленского и захватить государственную власть.И никакой реакции этой самой власти. До сих пор. Руководители ГПУ, СБУ, МВД, ГБР и прочих правоохранительных органов делают вид, что ничего такого не слышали и не видели. И Жвании такого вообще нет и никогда не было. Как и его заявлений. И офис президента молчит. И сам президент», — пишет политик.Кузьмин также добавил, что направил депутатское обращение-заявление о преступлении, а именно о подготовке государственного переворота осенью этого года.«Если и моё официальное обращение власть проигнорирует, то фраза президента «я не лох» приобретёт совершенно иное значение», — добавил украинский депутат. russian.rt.com Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: депутат, Порошенко, предупреждение, госпереворот География: Украина — статья прочитана 141 раз Комментарии