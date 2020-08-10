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Собрано 100 кубов загрязненной воды, в море остатков нефти нет – директор порта
В Клайпедском порту продолжается ликвидация замеченного нефтяного пятна, руководитель порта сообщил, что собрано уже 100 кубов загрязненной воды.
По словам Альгиса Латакаса, точное количество загрязнений пока невозможно установить, так как они были собраны вместе с водой.
"Точно сказать не можем, так как производится забор загрязнения вместе с водой. Воды попадает очень много. Количество загрязнений вместе с водой - 100 кубов", - сообщил журналистам в Клайпеде А. Латакас.
Он утверждал, что нет информации, чтобы загрязнения были в море: "Вчера информация была такая, что загрязнений в море уже нет. Информации, чтобы были замечены нефтяные пятна в море - нет".
Руководитель порта отметил, что сейчас основная цель - выяснить источник и происхождение загрязнений. По имеющейся информации загрязнения приплыли в Зимнюю бухту из акватории.
Пятно нефтепродуктов в акватории порта было замечено в воскресенье в 6 часов утра. Тогда были развернуты сорбирующие боны для сбора нефтепродуктов длиной 350 м, вызваны аквалангисты и судно по сбору нефтепродуктов Naras.
В воскресенье часть загрязнений достигла Балтийского моря у Мелнраге.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: экономика, чп и криминал, в странах Балтии
Ключевые слова: загрязнение, порт, акватория
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