Премьер Литвы: останавливать экономику из-за второй волны коронавируса не планируется

Если в Литве будет вторая волна коронавируса, то экономика или ее отдельные секторы не будут остановлены, приоритет будет отдан мерам защиты, а не запретам, сообщил в понедельник премьер С. Сквернялис.
"Хочу сразу ясно заявить, что при появлении второй волны коронавируса мы не планируем остановку всей экономики или ее отдельных секторов", - написал премьер в фейсбуке.
"В новой реальности мы пойдем по пути "безопасной активности", что означает ношение масок, дезинфекцию, безопасное расстояние и другие средства, которые мы предусмотрели в стратегии по управлению коронавирусным кризисом", - написал премьер.
По словам С. Сквернялиса, приоритет будет отдан максимальному использованию средств защиты, а не введению ограничений.
"Мы будем наблюдать за эпидемиологическими показателями и при необходимости будем принимать решения в отдельных самоуправлениях и секторах. Конечно, если ситуация будет меняться драматично, и это будет необходимо, возможны ограничения, но я надеюсь, что они не будут нужны".
Премьер утверждает, что растущее количество заражений вызывает тревогу, поэтому призывает жителей более ответственно отнестись к ситуации и соблюдать рекомендации, правильно носить средства защиты и соблюдать правила гигиены.
Также С. Сквернялис призвал без необходимости не собираться на мероприятия, праздники и другие торжества, а также сообщил, что в ближайшие выходные, когда в Литве будет проходить день Успения Девы Марии определенные службы будут работать активнее.
За минувшие сутки в Литве подтверждено 13 новых случая заражения коронавирусом, общее число составило 2265.
Общее число случаев коронавируса в стране составляет теперь 2265, коронавирусом больны 501 человек, 1670 человек выздоровели.
От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли по другим причинам.
Премьер утверждает, что растущее количество заражений вызывает тревогу, поэтому призывает жителей более ответственно отнестись к ситуации и соблюдать рекомендации, правильно носить средства защиты и соблюдать правила гигиены.
Также С. Сквернялис призвал без необходимости не собираться на мероприятия, праздники и другие торжества, а также сообщил, что в ближайшие выходные, когда в Литве будет проходить день Успения Девы Марии определенные службы будут работать активнее.
За минувшие сутки в Литве подтверждено 13 новых случая заражения коронавирусом, общее число составило 2265.
Общее число случаев коронавируса в стране составляет теперь 2265, коронавирусом больны 501 человек, 1670 человек выздоровели.
От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли по другим причинам.