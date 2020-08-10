Премьер Литвы: останавливать экономику из-за второй волны коронавируса не планируется 🔊 Воспроизвести



Если в Литве будет вторая волна коронавируса, то экономика или ее отдельные секторы не будут остановлены, приоритет будет отдан мерам защиты, а не запретам, сообщил в понедельник премьер С. Сквернялис.



"Хочу сразу ясно заявить, что при появлении второй волны коронавируса мы не планируем остановку всей экономики или ее отдельных секторов", - написал премьер в фейсбуке.



"В новой реальности мы пойдем по пути "безопасной активности", что означает ношение масок, дезинфекцию, безопасное расстояние и другие средства, которые мы предусмотрели в стратегии по управлению коронавирусным кризисом", - написал премьер.



По словам С. Сквернялиса, приоритет будет отдан максимальному использованию средств защиты, а не введению ограничений. Если в Литве будет вторая волна коронавируса, то экономика или ее отдельные секторы не будут остановлены, приоритет будет отдан мерам защиты, а не запретам, сообщил в понедельник премьер С. Сквернялис."Хочу сразу ясно заявить, что при появлении второй волны коронавируса мы не планируем остановку всей экономики или ее отдельных секторов", - написал премьер в фейсбуке."В новой реальности мы пойдем по пути "безопасной активности", что означает ношение масок, дезинфекцию, безопасное расстояние и другие средства, которые мы предусмотрели в стратегии по управлению коронавирусным кризисом", - написал премьер.По словам С. Сквернялиса, приоритет будет отдан максимальному использованию средств защиты, а не введению ограничений. "Мы будем наблюдать за эпидемиологическими показателями и при необходимости будем принимать решения в отдельных самоуправлениях и секторах. Конечно, если ситуация будет меняться драматично, и это будет необходимо, возможны ограничения, но я надеюсь, что они не будут нужны".



Премьер утверждает, что растущее количество заражений вызывает тревогу, поэтому призывает жителей более ответственно отнестись к ситуации и соблюдать рекомендации, правильно носить средства защиты и соблюдать правила гигиены.



Также С. Сквернялис призвал без необходимости не собираться на мероприятия, праздники и другие торжества, а также сообщил, что в ближайшие выходные, когда в Литве будет проходить день Успения Девы Марии определенные службы будут работать активнее.



За минувшие сутки в Литве подтверждено 13 новых случая заражения коронавирусом, общее число составило 2265.



Общее число случаев коронавируса в стране составляет теперь 2265, коронавирусом больны 501 человек, 1670 человек выздоровели.



От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли по другим причинам. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: экономика, граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 103 раза Комментарии