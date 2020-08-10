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Премьер Литвы: останавливать экономику из-за второй волны коронавируса не планируется



Если в Литве будет вторая волна коронавируса, то экономика или ее отдельные секторы не будут остановлены, приоритет будет отдан мерам защиты, а не запретам, сообщил в понедельник премьер С. Сквернялис.

"Хочу сразу ясно заявить, что при появлении второй волны коронавируса мы не планируем остановку всей экономики или ее отдельных секторов", - написал премьер в фейсбуке.

"В новой реальности мы пойдем по пути "безопасной активности", что означает ношение масок, дезинфекцию, безопасное расстояние и другие средства, которые мы предусмотрели в стратегии по управлению коронавирусным кризисом", - написал премьер.

По словам С. Сквернялиса, приоритет будет отдан максимальному использованию средств защиты, а не введению ограничений.
"Мы будем наблюдать за эпидемиологическими показателями и при необходимости будем принимать решения в отдельных самоуправлениях и секторах. Конечно, если ситуация будет меняться драматично, и это будет необходимо, возможны ограничения, но я надеюсь, что они не будут нужны".

Премьер утверждает, что растущее количество заражений вызывает тревогу, поэтому призывает жителей более ответственно отнестись к ситуации и соблюдать рекомендации, правильно носить средства защиты и соблюдать правила гигиены.

Также С. Сквернялис призвал без необходимости не собираться на мероприятия, праздники и другие торжества, а также сообщил, что в ближайшие выходные, когда в Литве будет проходить день Успения Девы Марии определенные службы будут работать активнее.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 13 новых случая заражения коронавирусом, общее число составило 2265.

Общее число случаев коронавируса в стране составляет теперь 2265, коронавирусом больны 501 человек, 1670 человек выздоровели.

От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли по другим причинам.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: экономика, чп и криминал
Ключевые слова: экономика, граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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добавлена сегодня, 10 августа, 15:30

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