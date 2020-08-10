Главная >> Новости >> культура >> Испанская страсть на фестивале «Sankryža/Перекрёсток»

Испанская страсть на фестивале «Sankryža/Перекрёсток»





Испанские страсти во всю бушевали 8 августа в Друскининкай на Международном театральном фестивале «Sankryža/Перекрёсток».

Здесь было все: и страстное фламенко в исполнении яркой, темпераментной танцовщицы Натальи Ковалевой, и страстная Кармен - солистка театра ЛНОБТ Довиле Казонайте, чья красота и голос заворожили ни одного Хосе, сидящего в зале на спектакле "На крыльях фламенко", и ,конечно, знаменитое "Болеро" в шесть рук и тридцать пальцев от Руты Кашубене, Каи и Клея Кашубайте.

Зал рукоплескал, подпевал, притоптывал...

Все зрители после спектакля ушли с прекрасным настроением с мечтами о Мадриде, Гранаде, Барселоне...

Напомним, что билеты на все спектакли фестиваля вы можете приобрести в системе Bilietai.lt, а также в санаториях "Беларусь", "Eglès sanatorija", "Grand SPA Lietuva" и Info centras Друскининкай.


Фоторепортаж Арона Соскина, специально для "Обзора"



Инф. «Обзора»
Категории: культура
Ключевые слова: «Sankryža/Перекрёсток»
География: Литва, Друскининкай
статья прочитана 146 раз
добавлена сегодня, 10 августа, 13:45

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка