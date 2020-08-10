Испанская страсть на фестивале «Sankryža/Перекрёсток» 🔊 Воспроизвести







Испанские страсти во всю бушевали 8 августа в Друскининкай на Международном театральном фестивале «Sankryža/Перекрёсток».



Здесь было все: и страстное фламенко в исполнении яркой, темпераментной танцовщицы Натальи Ковалевой, и страстная Кармен - солистка театра ЛНОБТ Довиле Казонайте, чья красота и голос заворожили ни одного Хосе, сидящего в зале на спектакле "На крыльях фламенко", и ,конечно, знаменитое "Болеро" в шесть рук и тридцать пальцев от Руты Кашубене, Каи и Клея Кашубайте.



Зал рукоплескал, подпевал, притоптывал...



Все зрители после спектакля ушли с прекрасным настроением с мечтами о Мадриде, Гранаде, Барселоне...



Напомним, что билеты на все спектакли фестиваля вы можете приобрести в системе Bilietai.lt, а также в санаториях "Беларусь", "Eglès sanatorija", "Grand SPA Lietuva" и Info centras Друскининкай. Здесь было все: и страстное фламенко в исполнении яркой, темпераментной танцовщицы Натальи Ковалевой, и страстная Кармен - солистка театра ЛНОБТ Довиле Казонайте, чья красота и голос заворожили ни одного Хосе, сидящего в зале на спектакле "На крыльях фламенко", и ,конечно, знаменитое "Болеро" в шесть рук и тридцать пальцев от Руты Кашубене, Каи и Клея Кашубайте.Зал рукоплескал, подпевал, притоптывал...Все зрители после спектакля ушли с прекрасным настроением с мечтами о Мадриде, Гранаде, Барселоне...Напомним, что билеты на все спектакли фестиваля вы можете приобрести в системе Bilietai.lt, а также в санаториях "Беларусь", "Eglès sanatorija", "Grand SPA Lietuva" и Info centras Друскининкай.



Фоторепортаж Арона Соскина, специально для "Обзора"







Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: «Sankryža/Перекрёсток» География: Литва, Друскининкай — статья прочитана 146 раз Комментарии