Испанская страсть на фестивале «Sankryža/Перекрёсток»

Испанские страсти во всю бушевали 8 августа в Друскининкай на Международном театральном фестивале «Sankryža/Перекрёсток».
Здесь было все: и страстное фламенко в исполнении яркой, темпераментной танцовщицы Натальи Ковалевой, и страстная Кармен - солистка театра ЛНОБТ Довиле Казонайте, чья красота и голос заворожили ни одного Хосе, сидящего в зале на спектакле "На крыльях фламенко", и ,конечно, знаменитое "Болеро" в шесть рук и тридцать пальцев от Руты Кашубене, Каи и Клея Кашубайте.
Зал рукоплескал, подпевал, притоптывал...
Все зрители после спектакля ушли с прекрасным настроением с мечтами о Мадриде, Гранаде, Барселоне...
Напомним, что билеты на все спектакли фестиваля вы можете приобрести в системе Bilietai.lt, а также в санаториях "Беларусь", "Eglès sanatorija", "Grand SPA Lietuva" и Info centras Друскининкай.
Инф. «Обзора»
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География: Литва, Друскининкай