Участникам протестов в Белоруссии грозит до 15 лет лишения свободы 🔊 Воспроизвести



В Белоруссии по факту беспорядков возбудили уголовные дела на следующий день после президентских выборов. Об этом сообщает «РИА Новости» и



«Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Они имели место на территории города Минска и ряда иных регионов страны сегодня ночью», — сказал он.



По словам Носкевича, противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали. В Белоруссии по факту беспорядков возбудили уголовные дела на следующий день после президентских выборов. Об этом сообщает «РИА Новости» и ИЗВЕСТИЯ со ссылкой на главу Следственного комитета Белоруссии Ивана Носкевича.«Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Они имели место на территории города Минска и ряда иных регионов страны сегодня ночью», — сказал он.По словам Носкевича, противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали. Участникам и организаторам протестов грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, в том числе за насилие в отношении милиционеров, по различным частям ст. 293 УК Белоруссии («Массовые беспорядки»).



Носкевич добавил, что правонарушения сопровождались уничтожением имущества, сопротивлением представителям власти. При осмотрах правоохранителями зафиксировано использование в качестве орудий преступлений мусорных контейнеров, скамеек, палок, булыжников, осколков тротуарной плитки, стеклянных бутылок, а также легковоспламеняющихся жидкостей.



В настоящее время более 100 следователей работают на местах происшествий, сообщил глава СК.



Многие из подозреваемых и уже задержанных находятся в состоянии алкогольного опьянения, отметили в СК. Изъяты записи камер видеонаблюдения. Установлены и продолжают устанавливаться лица, причастные к беспорядкам. Действиям их всех будет дана соответствующая правовая оценка.



Носкевич подчеркнул, что заинтересованные в массовых беспорядках используют толпу как своеобразный инструмент достижения своих целей, учитывая психологию людей и направляя их стихийное поведение в нужное им русло. Он попросил граждан не поддаваться на провокации и призывы к нарушению общественного порядка. «Правоохранительными органами будут приняты все возможные меры для защиты конституционного строя», — заключил он.



В настоящее время сайты Следственного комитета республики, белорусской ЦИК, а также агентства «БелТА» недоступны.



Накануне в Белоруссии прошли выборы президента республики. После этого в ряде городов начались протесты сторонников оппозиции. В день президентских выборов были задержаны более 120 человек. Митингующие выражали несогласие с результатами избирательного процесса. В ответ на несанкционированные митинги белорусские правоохранители применили против протестующих в Минске слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Кроме того, стало известно о наезде автозака на демонстрантов.



iz.ru Категории: политика, общество, чп и криминал, в Беларуси Ключевые слова: президент, выборы, арест, оппозиция, кандидаты, Лукашенко, протесты География: Белоруссия — статья прочитана 74 раза Комментарии