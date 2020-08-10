Главная >> Новости >> политика, общество, в Европе >> Премьер Польши предложил провести чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии

Премьер Польши предложил провести чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий © EPA-EFE/JULIEN WARNAND


Матеуш Моравецкий заявил, что Польша несет ответственность за своих ближайших соседей, сообщает ТАСС.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с инициативой провести чрезвычайный саммит Европейского союза, посвященный ситуации в Белоруссии после состоявшихся в этой стране президентских выборов. Соответствующее заявление распространено в понедельник на официальном сайте польского правительства.

"Польша несет ответственность за своих ближайших соседей. Поэтому премьер Матеуш Моравецкий в письме главе Европейского совета Шарлю Мишелю и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен призвал организовать чрезвычайный саммит ЕС в связи с событиями в Белоруссии", - указано в сообщении.
"После президентских выборов в Белоруссии, которые состоялись 9 августа 2020 года, власти использовали силу против своих граждан, которые добиваются перемен в стране. Мы должны солидарно поддержать белорусов в их стремлении к свободе. Отсюда - инициатива главы польского правительства о том, чтобы этим вопросом занялся Европейский совет", - отметила пресс-служба премьера Польши.

Вечером в день президентских выборов 9 августа в Белоруссии прошли массовые протесты противников действующего президента Александра Лукашенко, завершившиеся столкновениями с силами правопорядка в центре Минска. Противостояние продолжалось почти четыре часа.

Согласно обнародованным в понедельник предварительным данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко набрал 80,23% голосов, Светлана Тихановская - 9,90%. Остальные три кандидата получили менее 2% голосов.
ТАСС
Категории: политика, общество, в Европе
Ключевые слова: президент, выборы, арест, оппозиция, саммит, ЕС, кандидаты, Лукашенко, протесты
География: Польша
статья прочитана 129 раз
добавлена сегодня, 10 августа, 11:48

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка