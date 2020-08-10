Главная >> Новости >> политика, общество, в Европе >> "Насилие грозит горькими последствиями". Зеленский призвал белорусов к толерантности

Насилие грозит горькими последствиями. Зеленский призвал белорусов к толерантности

Фото © Facebook / Володимир Зеленський


Украинский лидер подчеркнул, что Киев и он лично очень заинтересованы в том, чтобы Белоруссия была действительно независимой и демократичной, передает ЛАЙФ.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление по поводу ситуации, сложившейся после президентских выборов в Белоруссии. Он считает, что властям необходимо наладить диалог с протестующими и избегать насилия.

— Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Сомнения же в таких масштабах — это прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протесту, — написал украинский лидер в "Фейсбуке".


Зеленский полагает, что сохранить независимость Белоруссии и обеспечить её дальнейшее движение к демократии в этой ситуации возможно только с помощью диалога. Эскалация насилия может грозить чрезвычайно горькими последствиями, предупреждает он. Президент Украины призывает правительство республики и протестующих к "максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия".

— Только широкий диалог позволит обеспечить гражданам Белоруссии выход из трудной кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия, — отмечает Зеленский.

Украинский лидер добавил, что Киев и он лично очень заинтересованы в том, чтобы Белоруссия была действительно независимой и демократичной страной с сильной экономикой и стабильными социальными отношениями.

Выборы президента Белоруссии состоялись накануне. Предварительные итоги голосования, согласно которым с большим отрывом побеждает нынешний лидер Александр Лукашенко, оппозицию не устроил, и люди вышли на акции протеста. В Минске и ряде других городов "успокоить" митингующих вышел ОМОН — белорусские СМИ сообщали, что правоохранители применяли водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Местные правозащитники сообщили об одном погибшем в результате ночных протестов.

Это было недавно...
Категории: политика, общество, в Европе
Ключевые слова: президент, выборы, арест, оппозиция, кандидаты, Лукашенко, протесты, Зеленский
География: Украина, Киев
статья прочитана 168 раз
добавлена сегодня, 10 августа, 10:54

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка