Насилие грозит горькими последствиями. Зеленский призвал белорусов к толерантности 🔊 Воспроизвести Фото © Facebook / Володимир Зеленський



Украинский лидер подчеркнул, что Киев и он лично очень заинтересованы в том, чтобы Белоруссия была действительно независимой и демократичной, передает



Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление по поводу ситуации, сложившейся после президентских выборов в Белоруссии. Он считает, что властям необходимо наладить диалог с протестующими и избегать насилия.



— Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Сомнения же в таких масштабах — это прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протесту, — написал украинский лидер в "Фейсбуке". Украинский лидер подчеркнул, что Киев и он лично очень заинтересованы в том, чтобы Белоруссия была действительно независимой и демократичной, передает ЛАЙФ Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление по поводу ситуации, сложившейся после президентских выборов в Белоруссии. Он считает, что властям необходимо наладить диалог с протестующими и избегать насилия.— Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Сомнения же в таких масштабах — это прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протесту, — написал украинский лидер в "Фейсбуке".



Зеленский полагает, что сохранить независимость Белоруссии и обеспечить её дальнейшее движение к демократии в этой ситуации возможно только с помощью диалога. Эскалация насилия может грозить чрезвычайно горькими последствиями, предупреждает он. Президент Украины призывает правительство республики и протестующих к "максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия".



— Только широкий диалог позволит обеспечить гражданам Белоруссии выход из трудной кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия, — отмечает Зеленский.



Украинский лидер добавил, что Киев и он лично очень заинтересованы в том, чтобы Белоруссия была действительно независимой и демократичной страной с сильной экономикой и стабильными социальными отношениями.



Выборы президента Белоруссии состоялись накануне. Предварительные итоги голосования, согласно которым с большим отрывом побеждает нынешний лидер Александр Лукашенко, оппозицию не устроил, и люди вышли на акции протеста. В Минске и ряде других городов "успокоить" митингующих вышел ОМОН — белорусские СМИ сообщали, что правоохранители применяли водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Местные правозащитники сообщили об одном погибшем в результате ночных протестов.



Это было недавно... Зеленский полагает, что сохранить независимость Белоруссии и обеспечить её дальнейшее движение к демократии в этой ситуации возможно только с помощью диалога. Эскалация насилия может грозить чрезвычайно горькими последствиями, предупреждает он. Президент Украины призывает правительство республики и протестующих к "максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия".— Только широкий диалог позволит обеспечить гражданам Белоруссии выход из трудной кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия, — отмечает Зеленский.Украинский лидер добавил, что Киев и он лично очень заинтересованы в том, чтобы Белоруссия была действительно независимой и демократичной страной с сильной экономикой и стабильными социальными отношениями.Выборы президента Белоруссии состоялись накануне. Предварительные итоги голосования, согласно которым с большим отрывом побеждает нынешний лидер Александр Лукашенко, оппозицию не устроил, и люди вышли на акции протеста. В Минске и ряде других городов "успокоить" митингующих вышел ОМОН — белорусские СМИ сообщали, что правоохранители применяли водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Местные правозащитники сообщили об одном погибшем в результате ночных протестов. Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: президент, выборы, арест, оппозиция, кандидаты, Лукашенко, протесты, Зеленский География: Украина, Киев — статья прочитана 168 раз Комментарии