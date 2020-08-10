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О коронавирусе в Литве сегодня, 10 августа
За минувшие сутки в Литве подтверждено 13 новых случая заражения коронавирусом, общее число составило 2265, сообщили в четверг BNS в Минздраве.
Общее число случаев коронавируса в стране составляет теперь 2265, коронавирусом больны 501 человек, 1670 человек выздоровели.
От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли по другим причинам.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 128 завозных случаев.
В самоизоляции сейчас находится 2910 человек.
За сутки в лаборатории проверено 1364 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 553 тыс. 388.
инф."Обзор" BNS.LT
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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