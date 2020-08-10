О коронавирусе в Литве сегодня, 10 августа 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве подтверждено 13 новых случая заражения коронавирусом, общее число составило 2265, сообщили в четверг BNS в Минздраве.



Общее число случаев коронавируса в стране составляет теперь 2265, коронавирусом больны 501 человек, 1670 человек выздоровели.



От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли по другим причинам.



С 1 июня в Литве было зарегистрировано 128 завозных случаев.



В самоизоляции сейчас находится 2910 человек.



За сутки в лаборатории проверено 1364 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 553 тыс. 388. За минувшие сутки в Литве подтверждено 13 новых случая заражения коронавирусом, общее число составило 2265, сообщили в четверг BNS в Минздраве.Общее число случаев коронавируса в стране составляет теперь 2265, коронавирусом больны 501 человек, 1670 человек выздоровели.От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли по другим причинам.С 1 июня в Литве было зарегистрировано 128 завозных случаев.В самоизоляции сейчас находится 2910 человек.За сутки в лаборатории проверено 1364 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 553 тыс. 388. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 149 раз Комментарии