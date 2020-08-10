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Без царя в голове, выборы в Белоруссии, американская “Кассандра”. Новости от FITZROY на 10 августа

Albert Gea | Reuters


Теперь мороженое может вскружить голову

Белоруссия: выборы состоялись, протесты тоже

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Категории: политика, общество, в мире
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
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добавлена сегодня, 10 августа, 10:41

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