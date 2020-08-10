После возвращения из Польши, Нидерландов, Исландии, Кипра, Турции - обязательная изоляция 🔊 Воспроизвести фото: bns.lt



Возвращающимся из Польши, Нидерландов, Исландии, Кипра, Турции литовцам с понедельника необходима двухнедельная изоляция.



Гражданам других стран будет разрешено прибывать в Литву из Польши и с Кипра, однако для них также обязательна двухнедельная изоляция. Въезд из Нидерландов, Исландии и Турции запрещен для граждан других стран, кроме исключений по решению правительства.



Прибывающим из Канады изоляция уже не нужна. Оттуда разрешено прибывать гражданам других стран.



На сегодня без ограничений можно прибывать из Великобритании, Словении, Лихтенштейна, Дании, Германии, Ирландии, Словакии, Италии, Греции, Норвегии, Латвии, Эстонии, Финляндии и Венгрии. Возвращающимся из Польши, Нидерландов, Исландии, Кипра, Турции литовцам с понедельника необходима двухнедельная изоляция.Гражданам других стран будет разрешено прибывать в Литву из Польши и с Кипра, однако для них также обязательна двухнедельная изоляция. Въезд из Нидерландов, Исландии и Турции запрещен для граждан других стран, кроме исключений по решению правительства.Прибывающим из Канады изоляция уже не нужна. Оттуда разрешено прибывать гражданам других стран.На сегодня без ограничений можно прибывать из Великобритании, Словении, Лихтенштейна, Дании, Германии, Ирландии, Словакии, Италии, Греции, Норвегии, Латвии, Эстонии, Финляндии и Венгрии. BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 149 раз Комментарии