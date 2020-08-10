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Кто самый влиятельный политик Литвы?
Литовские эксперты считают самыми влиятельными политиками страны премьера С.Сквернялиса, лидера "аграриев" Р. Карбаускиса и президента Г. Науседу, показал заказанный новостным порталом delfi.lt соцопрос.
В ежегодном рейтинге далее выстраиваются три бывших руководителя страны - Витаутас Ландсбергис, Даля Грибаускайте и Валдас Адамкус. В первую десятку попали министр здравоохранения Аурелиюс Верига, лидер списка Союза Отечества-Христианских демократов Литвы Ингрида Шимоните, председатель партии Габриэлюс Ландсбергис и мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.
Опрос среди экспертов по заказу дельфи провел журнал рейтингов Reitingai. Были опрошены 893 человека - политики, журналисты, предприниматели и деятели культуры.
В опросе общественного мнения самым влиятельным политиком выбран Г. Науседа, на втором месте - С. Сквернялис, а на третьем - министр здравоохранения - А. Верига.
География: Литва
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