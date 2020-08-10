Кто самый влиятельный политик Литвы? 🔊 Воспроизвести



Литовские эксперты считают самыми влиятельными политиками страны премьера С.Сквернялиса, лидера "аграриев" Р. Карбаускиса и президента Г. Науседу, показал заказанный новостным порталом delfi.lt соцопрос.



В ежегодном рейтинге далее выстраиваются три бывших руководителя страны - Витаутас Ландсбергис, Даля Грибаускайте и Валдас Адамкус. В первую десятку попали министр здравоохранения Аурелиюс Верига, лидер списка Союза Отечества-Христианских демократов Литвы Ингрида Шимоните, председатель партии Габриэлюс Ландсбергис и мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.



Опрос среди экспертов по заказу дельфи провел журнал рейтингов Reitingai. Были опрошены 893 человека - политики, журналисты, предприниматели и деятели культуры.



В опросе общественного мнения самым влиятельным политиком выбран Г. Науседа, на втором месте - С. Сквернялис, а на третьем - министр здравоохранения - А. Верига. Литовские эксперты считают самыми влиятельными политиками страны премьера С.Сквернялиса, лидера "аграриев" Р. Карбаускиса и президента Г. Науседу, показал заказанный новостным порталом delfi.lt соцопрос.В ежегодном рейтинге далее выстраиваются три бывших руководителя страны - Витаутас Ландсбергис, Даля Грибаускайте и Валдас Адамкус. В первую десятку попали министр здравоохранения Аурелиюс Верига, лидер списка Союза Отечества-Христианских демократов Литвы Ингрида Шимоните, председатель партии Габриэлюс Ландсбергис и мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.Опрос среди экспертов по заказу дельфи провел журнал рейтингов Reitingai. Были опрошены 893 человека - политики, журналисты, предприниматели и деятели культуры.В опросе общественного мнения самым влиятельным политиком выбран Г. Науседа, на втором месте - С. Сквернялис, а на третьем - министр здравоохранения - А. Верига. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: политики, рейтинг, влияние География: Литва — статья прочитана 127 раз Комментарии