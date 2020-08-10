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В Белоруссии возбуждены уголовные дела по факту массовых беспорядков
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков, произошедших минувшей ночью в Минске и других регионах страны. Об этом сообщил в понедельник его руководитель Иван Носкевич, слова которого приводит ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.
"Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Они имели место на территории города Минска и ряда иных регионов страны сегодня ночью. Все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали", - отметил Носкевич.
ТАСС
Категории: политика, общество, чп и криминал, в Беларуси
География: Белоруссия
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