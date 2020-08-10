Главная >> Новости >> политика, общество, чп и криминал, в Беларуси >> В Белоруссии возбуждены уголовные дела по факту массовых беспорядков

В Белоруссии возбуждены уголовные дела по факту массовых беспорядков

© Валерий Шарифулин/ТАСС


Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков, произошедших минувшей ночью в Минске и других регионах страны. Об этом сообщил в понедельник его руководитель Иван Носкевич, слова которого приводит ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.

"Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Они имели место на территории города Минска и ряда иных регионов страны сегодня ночью. Все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали", - отметил Носкевич.
ТАСС
Категории: политика, общество, чп и криминал, в Беларуси
Ключевые слова: президент, выборы, оппозиция, кандидаты, Лукашенко, аресты
География: Белоруссия
статья прочитана 240 раз
добавлена сегодня, 10 августа, 08:33

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка