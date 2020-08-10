Washington post США : почему благодушие Трампа в отношении Путина – это проблема вне зависимости от его мотивов 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Vadim Ghirda



Экс-посол США в России, продолжая антитрамповскую кампанию в СМИ, рисует мрачные картины, которыми может обернуться двусмысленность отношений по линии Москва-Вашингтон. Что если Россия решит напасть на Эстонию или устроит переворот в Черногории? По его мнению, при Трампе будущее НАТО под угрозой...



Президент Трамп менял свою позицию по многим вопросам. Однако есть одна тенденция, которая за время его президентства оставалась удивительно стабильной: его особое почтение к своему российскому коллеге Владимиру Путину.



Мы в очередной раз убедились в этом, познакомившись с его недавним интервью репортеру Axios Джонатану Свону (Jonathan Swan), во время которого он вновь отказался критиковать российского президента за то, что тот предположительно предлагал боевикам Талибан* (запрещена в России — прим. ред.) награду за убийство солдат США, а также оправдал россиян, обеспечивающих талибов оружием, заявив: «Ну, мы тоже продавали им оружие, когда они воевали с Россией. Талибам* в Афганистане… Просто хочу сказать, что мы тоже такое делали». (Примечание: Движение Талибан, сформировавшееся в 1994 году, никогда не воевало с советскими войсками, покинувшими страну четырьмя годами ранее). Мы и до этого уже знали, что Трамп избегал поднимать эту тему во время ряда телефонных разговоров с Путиным за последние несколько месяцев. Президент Трамп менял свою позицию по многим вопросам. Однако есть одна тенденция, которая за время его президентства оставалась удивительно стабильной: его особое почтение к своему российскому коллеге Владимиру Путину.Мы в очередной раз убедились в этом, познакомившись с его недавним интервью репортеру Axios Джонатану Свону (Jonathan Swan), во время которого он вновь отказался критиковать российского президента за то, что тот предположительно предлагал боевикам Талибан* (запрещена в России — прим. ред.) награду за убийство солдат США, а также оправдал россиян, обеспечивающих талибов оружием, заявив: «Ну, мы тоже продавали им оружие, когда они воевали с Россией. Талибам* в Афганистане… Просто хочу сказать, что мы тоже такое делали». (Примечание: Движение Талибан, сформировавшееся в 1994 году, никогда не воевало с советскими войсками, покинувшими страну четырьмя годами ранее). Мы и до этого уже знали, что Трамп избегал поднимать эту тему во время ряда телефонных разговоров с Путиным за последние несколько месяцев.



За время холодной войны мы поняли, как опасна бывает неопределенность. Иосиф Сталин ошибся насчет Гарри Трумэна, когда в 1948 пытался заблокировать Берлин. А Хрущев недооценил решимость Кеннеди после их встречи в Вене в 1961 году, и этот просчет через несколько месяцев ускорил развитие Карибского кризиса.



Представим на мгновение, что в ноябре Трампа переизберут. Тогда он сможет заявить, что американские избиратели одобрили его внешнеполитические инстинкты — инстинкты, которые уже ослабили наши связи с союзниками по НАТО и неоднократно подталкивали нас в объятия Путина. Такая демонстрация слабости может побудить Путина проверить, насколько надежны обязательства Трампа перед НАТО.



Что если, например, Путин прикажет российскому спецназу войти в Эстонию, чтобы атаковать какую-нибудь группку людей под выдуманным предлогом (например, убийство или причинение вреда этническим русским, живущим в Эстонии), а затем уйти? Или если доверенным лицам Путина удастся совершить переворот (что они уже, очевидно, пытались однажды сделать) в Черногории, входящей в НАТО? Придет ли Трамп на помощь нашим союзникам по НАТО? Может быть. А может быть и нет.



Дестабилизирует сама двусмысленность высказываний Трампа. Учитывая, полное отсутствие реакции на прошлые агрессивные действия Путина вкупе с его явной враждебностью по отношению к НАТО, Путин может предположить, что Трамп не сделает ничего. И если расчет Путина будет верным, на кону окажется будущее НАТО, а если неверным — все это может вылиться в непреднамеренную конвенциональную войну в Европе. К счастью, эти сценарии маловероятны. Но как ни прискорбно и ужасно, пока Трамп остается в Белом доме, они все-таки возможны.



Ситуация ухудшается. Трамп сделал принял несколько политических решений, которые выгодны Путину. В прошлом году он приказал солдатам США покинуть Сирию, позволив Путину заявить о победе России в борьбе против тамошнего терроризма. В этом году Трамп предложил России принять участие в саммите Большой семерки, запланированном в США на 2020 год, что никто другой из лидеров семи стран не поддержал. В прошлом месяце Трамп официально объявил о своем решении вывести 12 000 американских солдат из Германии.



Учитывая эту постоянную поддержку Путину, ничего удивительного, если российский президент неверно оценит решимость Трампа поддерживать НАТО или степень его стремления продолжать политику сдерживания. Последнее свидетельство слабости — отказ Трампа даже поднимать вопрос о действиях России против солдат США в Афганистане — может только усилить сомнения Путина в решимости США. А такие сомнения в свою очередь могут стать причиной опасного авантюризма.



Автор: Майкл Макфол (Michael McFaul) для The Washington Post, США, перевод Упорное нежелание Трампа критиковать Путина остается загадкой. Но вред, который такая позиция нанесла США, очевиден, и он может еще усугубиться в будущем. Больше всего тревожит то, что отношение Трампа к Путину, часто сильно контрастирующее с политикой его собственной администрации, создает двусмысленность, которая деструктивна сама по себе.За время холодной войны мы поняли, как опасна бывает неопределенность. Иосиф Сталин ошибся насчет Гарри Трумэна, когда в 1948 пытался заблокировать Берлин. А Хрущев недооценил решимость Кеннеди после их встречи в Вене в 1961 году, и этот просчет через несколько месяцев ускорил развитие Карибского кризиса.Представим на мгновение, что в ноябре Трампа переизберут. Тогда он сможет заявить, что американские избиратели одобрили его внешнеполитические инстинкты — инстинкты, которые уже ослабили наши связи с союзниками по НАТО и неоднократно подталкивали нас в объятия Путина. Такая демонстрация слабости может побудить Путина проверить, насколько надежны обязательства Трампа перед НАТО.Что если, например, Путин прикажет российскому спецназу войти в Эстонию, чтобы атаковать какую-нибудь группку людей под выдуманным предлогом (например, убийство или причинение вреда этническим русским, живущим в Эстонии), а затем уйти? Или если доверенным лицам Путина удастся совершить переворот (что они уже, очевидно, пытались однажды сделать) в Черногории, входящей в НАТО? Придет ли Трамп на помощь нашим союзникам по НАТО? Может быть. А может быть и нет.Дестабилизирует сама двусмысленность высказываний Трампа. Учитывая, полное отсутствие реакции на прошлые агрессивные действия Путина вкупе с его явной враждебностью по отношению к НАТО, Путин может предположить, что Трамп не сделает ничего. И если расчет Путина будет верным, на кону окажется будущее НАТО, а если неверным — все это может вылиться в непреднамеренную конвенциональную войну в Европе. К счастью, эти сценарии маловероятны. Но как ни прискорбно и ужасно, пока Трамп остается в Белом доме, они все-таки возможны.Ситуация ухудшается. Трамп сделал принял несколько политических решений, которые выгодны Путину. В прошлом году он приказал солдатам США покинуть Сирию, позволив Путину заявить о победе России в борьбе против тамошнего терроризма. В этом году Трамп предложил России принять участие в саммите Большой семерки, запланированном в США на 2020 год, что никто другой из лидеров семи стран не поддержал. В прошлом месяце Трамп официально объявил о своем решении вывести 12 000 американских солдат из Германии.Учитывая эту постоянную поддержку Путину, ничего удивительного, если российский президент неверно оценит решимость Трампа поддерживать НАТО или степень его стремления продолжать политику сдерживания. Последнее свидетельство слабости — отказ Трампа даже поднимать вопрос о действиях России против солдат США в Афганистане — может только усилить сомнения Путина в решимости США. А такие сомнения в свою очередь могут стать причиной опасного авантюризма.Автор: Майкл Макфол (Michael McFaul) для The Washington Post, США, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: США, Путин, встреча, контакты, Трамп, критика — статья прочитана 145 раз Комментарии