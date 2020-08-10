Известного российского юриста обвинили в изнасиловании 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Сергей Пятаков



Заслуженного юриста России и полномочного представителя правительства в высших судебных инстанциях Михаила Барщевского обвинили в изнасиловании. Соответствующий пост в Facebook опубликовала Елена Радаева, сообщает



По ее словам, Барщевский якобы принудил ее к сексу и изнасиловал в 2011 году, когда она обратилась к нему за помощью. Радаева утверждает, что против нее в тот момент хотели завести незаконное уголовное дело, из-за чего ей грозило до десяти лет тюрьмы.



"Он воспользовался моим отчаянием и принудил меня к сексу с ним. Причинял во время секса мне сильную боль. Заставил заниматься неприемлемыми для меня видами секса. Что было для меня абсолютно недопустимо и привело в дальнейшем к попытке суицида и депрессии, от которой я лечилась шесть лет. Он принуждал меня к групповому сексу", — написала она. Заслуженного юриста России и полномочного представителя правительства в высших судебных инстанциях Михаила Барщевского обвинили в изнасиловании. Соответствующий пост в Facebook опубликовала Елена Радаева, сообщает РИА Новости По ее словам, Барщевский якобы принудил ее к сексу и изнасиловал в 2011 году, когда она обратилась к нему за помощью. Радаева утверждает, что против нее в тот момент хотели завести незаконное уголовное дело, из-за чего ей грозило до десяти лет тюрьмы."Он воспользовался моим отчаянием и принудил меня к сексу с ним. Причинял во время секса мне сильную боль. Заставил заниматься неприемлемыми для меня видами секса. Что было для меня абсолютно недопустимо и привело в дальнейшем к попытке суицида и депрессии, от которой я лечилась шесть лет. Он принуждал меня к групповому сексу", — написала она.



Также Радаева утверждает, что, после того как она рассталась с Барщевским, он якобы поспособствовал возбуждению против нее уголовного дела, которое через четыре года было закрыто. Причиной, по словам женщины, стало "отсутствие состава преступления".



В подтверждение своих слов она заявила о готовности пройти детектор лжи.



Помимо этого, женщина опубликовала фото переписки, где, как она утверждает, ей отвечает дочь Барщевского — Наталия.



В тексте отправленных Радаевой сообщений указывается, что у ее дочери обнаружили сахарный диабет первого типа и ей необходима помпа. Из-за этого она решила предать историю огласке, благодаря чему она рассчитывает оплатить операцию за счет "гонорара с передачи".



При этом она в переписке указывает, что пыталась якобы связаться полгода назад с Барщевским, чтобы получить от него юридическую консультацию, но не смогла этого сделать. Радаева добавляет, что речь идет не только о ней, но и о "сотнях других девушек, мягко говоря, недовольных отношениями" с Барщевским.



Собеседница Радаевой призывает ее не делать историю публичной и говорит, что готова оплатить операцию дочери.



При этом женщина отказывается от такого предложения, поскольку она уже якобы договорилась об эфире. Собеседница уточняет, продиктовано ли ее желание рассказать о случившемся местью или необходимостью помочь дочери. В ответ Радаева заявляет, что у нее есть обязательства об участии. Также она снова заявляет, что полгода пыталась связаться с Барщевским, а ее собеседница якобы ответила ей и удалила из друзей в Facebook.



Сам Барщевский ситуацию пока никак не комментировал. Также Радаева утверждает, что, после того как она рассталась с Барщевским, он якобы поспособствовал возбуждению против нее уголовного дела, которое через четыре года было закрыто. Причиной, по словам женщины, стало "отсутствие состава преступления".В подтверждение своих слов она заявила о готовности пройти детектор лжи.Помимо этого, женщина опубликовала фото переписки, где, как она утверждает, ей отвечает дочь Барщевского — Наталия.В тексте отправленных Радаевой сообщений указывается, что у ее дочери обнаружили сахарный диабет первого типа и ей необходима помпа. Из-за этого она решила предать историю огласке, благодаря чему она рассчитывает оплатить операцию за счет "гонорара с передачи".При этом она в переписке указывает, что пыталась якобы связаться полгода назад с Барщевским, чтобы получить от него юридическую консультацию, но не смогла этого сделать. Радаева добавляет, что речь идет не только о ней, но и о "сотнях других девушек, мягко говоря, недовольных отношениями" с Барщевским.Собеседница Радаевой призывает ее не делать историю публичной и говорит, что готова оплатить операцию дочери.При этом женщина отказывается от такого предложения, поскольку она уже якобы договорилась об эфире. Собеседница уточняет, продиктовано ли ее желание рассказать о случившемся местью или необходимостью помочь дочери. В ответ Радаева заявляет, что у нее есть обязательства об участии. Также она снова заявляет, что полгода пыталась связаться с Барщевским, а ее собеседница якобы ответила ей и удалила из друзей в Facebook.Сам Барщевский ситуацию пока никак не комментировал. РИА Новости Категории: общество, чп и криминал, в России Ключевые слова: изнасилование, обвинение, домогательства, юрист, Борщевский География: Россия — статья прочитана 126 раз Комментарии