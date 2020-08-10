При разгоне акции в Минске взрывают светошумовые гранаты, видны люди в крови /дополнено/

Большое количество людей несогласных с результатами экзитполов, собирается на проспекте Победителей в Минске, передает корреспондент Sputnik Беларусь.
Жители начали собираться на проспекте победителей. Движение автомобилей перекрыто. Недалеко от стелы "Минск – город-герой" много машин спецтехники. На месте работают правоохранительные органы. Очевидцы сообщают о нескольких десятках задержанных.
При виде ОМОНа люди разбегаются в стороны, но затем снова возвращаются к стеле. Минчане свистят и скандируют "Живи, Беларусь".
Как передает корреспондент, на проспекте Победителей уже зафиксированы стычки граждан с ОМОНом.
По словам очевидцев, правоохранители применили дубинки и перцовые баллончики. У нескольких человек есть повреждения и кровь. Одному участнику потасовки его товарищи перебинтовали голову, но он продолжает участвовать в акции.
Также, по словам очевидцев, правоохранители применяли светошумовые гранаты, чтобы распугать собравшихся.
В начале проспекта Победителей выстроились сотрудники ОМОНа со щитами. В сотне метров от них проспект перегородили протестующие. Также к проспекту стягивается спецтехника.
При этом в МВД заявили, что не располагают информацией о пострадавших возле стелы. Об этом заявила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, которая находится сейчас в оперативно-ситуационном штабе МВД.
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В Минске после закрытия избирательных участков начались столкновения протестующих с полицией, сообщает DW. Как сообщают независимо друг от друга ряд белорусских и российских источников, основные события развернулись на проспекте Победителей у стеллы "Минск - город герой". Согласно различным оценкам там собралось от 300 до 5000 жителей столицы. ОМОН пытался провести задержания активистов, но столкнулся с сопротивлением. По данным СМИ, полицейские применяют против активистов в Минске светошумовые гранаты.
Столкновения с полицией проходят также в Бресте, Витебске и Могилеве. Причем в Бресте, сообщают СМИ, правоохранители применили слезоточивый газ.
Как сообщает Telegram-канал "Мая краiна Беларусь", на подступах к площади Ленина в Барановичах собралось около десяти тысяч человек. В Пинске около 500 человек блокируют здание исполкома, в Жлобине протестующие заняли центр города.
По данным другого Telegram-канала NEXTA Live, к стелле в центре Минска массово прибывают бригады "Скорой помощи" - очень много пострадавших.
Власть совершает серьезную ошибку
Отвечая на вопрос корреспондента DW, кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская назвала применение светошумовых гранат против протестующих "ужасным". По оценке политика, избивая протестующих, власть совершает серьезную ошибку.
По словам очевидцев, правоохранители применили дубинки и перцовые баллончики. У нескольких человек есть повреждения и кровь. Одному участнику потасовки его товарищи перебинтовали голову, но он продолжает участвовать в акции.
Также, по словам очевидцев, правоохранители применяли светошумовые гранаты, чтобы распугать собравшихся.
В начале проспекта Победителей выстроились сотрудники ОМОНа со щитами. В сотне метров от них проспект перегородили протестующие. Также к проспекту стягивается спецтехника.
При этом в МВД заявили, что не располагают информацией о пострадавших возле стелы. Об этом заявила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, которая находится сейчас в оперативно-ситуационном штабе МВД.
* * *
В Минске после закрытия избирательных участков начались столкновения протестующих с полицией, сообщает DW. Как сообщают независимо друг от друга ряд белорусских и российских источников, основные события развернулись на проспекте Победителей у стеллы "Минск - город герой". Согласно различным оценкам там собралось от 300 до 5000 жителей столицы. ОМОН пытался провести задержания активистов, но столкнулся с сопротивлением. По данным СМИ, полицейские применяют против активистов в Минске светошумовые гранаты.
В Минске ОМОН начал задерживать людей. Окружающие бросились их отбивать. pic.twitter.com/iP09NhID61— TUT.BY (@tutby) August 9, 2020
Столкновения с полицией проходят также в Бресте, Витебске и Могилеве. Причем в Бресте, сообщают СМИ, правоохранители применили слезоточивый газ.
Как сообщает Telegram-канал "Мая краiна Беларусь", на подступах к площади Ленина в Барановичах собралось около десяти тысяч человек. В Пинске около 500 человек блокируют здание исполкома, в Жлобине протестующие заняли центр города.
По данным другого Telegram-канала NEXTA Live, к стелле в центре Минска массово прибывают бригады "Скорой помощи" - очень много пострадавших.
Власть совершает серьезную ошибку
Отвечая на вопрос корреспондента DW, кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская назвала применение светошумовых гранат против протестующих "ужасным". По оценке политика, избивая протестующих, власть совершает серьезную ошибку.
Минск сейчас. ОМОН начал применять светошумовые гранаты. На улице – до 5 тысяч человек. Видео: @vottaktv / https://t.co/G154dyBYSe pic.twitter.com/IHpFAd6fmu— Вот Так TV (@vottak_tv) August 9, 2020
Oh my God! Minsk right now, things are getting real serious pic.twitter.com/jP7OQ1Saq1— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) August 9, 2020