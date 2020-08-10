При разгоне акции в Минске взрывают светошумовые гранаты, видны люди в крови /дополнено/ 🔊 Воспроизвести Авторское право SERGEI GAPON/AFP



Большое количество людей несогласных с результатами экзитполов, собирается на проспекте Победителей в Минске, передает корреспондент



Жители начали собираться на проспекте победителей. Движение автомобилей перекрыто. Недалеко от стелы "Минск – город-герой" много машин спецтехники. На месте работают правоохранительные органы. Очевидцы сообщают о нескольких десятках задержанных.



При виде ОМОНа люди разбегаются в стороны, но затем снова возвращаются к стеле. Минчане свистят и скандируют "Живи, Беларусь". Большое количество людей несогласных с результатами экзитполов, собирается на проспекте Победителей в Минске, передает корреспондент Sputnik Беларусь Жители начали собираться на проспекте победителей. Движение автомобилей перекрыто. Недалеко от стелы "Минск – город-герой" много машин спецтехники. На месте работают правоохранительные органы. Очевидцы сообщают о нескольких десятках задержанных.При виде ОМОНа люди разбегаются в стороны, но затем снова возвращаются к стеле. Минчане свистят и скандируют "Живи, Беларусь".



По словам очевидцев, правоохранители применили дубинки и перцовые баллончики. У нескольких человек есть повреждения и кровь. Одному участнику потасовки его товарищи перебинтовали голову, но он продолжает участвовать в акции.



Также, по словам очевидцев, правоохранители применяли светошумовые гранаты, чтобы распугать собравшихся.



В начале проспекта Победителей выстроились сотрудники ОМОНа со щитами. В сотне метров от них проспект перегородили протестующие. Также к проспекту стягивается спецтехника.



При этом в МВД заявили, что не располагают информацией о пострадавших возле стелы. Об этом заявила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, которая находится сейчас в оперативно-ситуационном штабе МВД.



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В Минске после закрытия избирательных участков начались столкновения протестующих с полицией, сообщает



В Минске ОМОН начал задерживать людей. Окружающие бросились их отбивать. pic.twitter.com/iP09NhID61 — TUT.BY (@tutby) August 9, 2020



Столкновения с полицией проходят также в Бресте, Витебске и Могилеве. Причем в Бресте, сообщают СМИ, правоохранители применили слезоточивый газ.



Как сообщает Telegram-канал "Мая краiна Беларусь", на подступах к площади Ленина в Барановичах собралось около десяти тысяч человек. В Пинске около 500 человек блокируют здание исполкома, в Жлобине протестующие заняли центр города.



По данным другого Telegram-канала NEXTA Live, к стелле в центре Минска массово прибывают бригады "Скорой помощи" - очень много пострадавших.



Власть совершает серьезную ошибку



Отвечая на вопрос корреспондента DW, кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская назвала применение светошумовых гранат против протестующих "ужасным". По оценке политика, избивая протестующих, власть совершает серьезную ошибку.



Минск сейчас. ОМОН начал применять светошумовые гранаты. На улице – до 5 тысяч человек. Видео: @vottaktv / https://t.co/G154dyBYSe pic.twitter.com/IHpFAd6fmu — Вот Так TV (@vottak_tv) August 9, 2020







Oh my God! Minsk right now, things are getting real serious pic.twitter.com/jP7OQ1Saq1 — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) August 9, 2020















Как передает корреспондент, на проспекте Победителей уже зафиксированы стычки граждан с ОМОНом.По словам очевидцев, правоохранители применили дубинки и перцовые баллончики. У нескольких человек есть повреждения и кровь. Одному участнику потасовки его товарищи перебинтовали голову, но он продолжает участвовать в акции.Также, по словам очевидцев, правоохранители применяли светошумовые гранаты, чтобы распугать собравшихся.В начале проспекта Победителей выстроились сотрудники ОМОНа со щитами. В сотне метров от них проспект перегородили протестующие. Также к проспекту стягивается спецтехника.При этом в МВД заявили, что не располагают информацией о пострадавших возле стелы. Об этом заявила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, которая находится сейчас в оперативно-ситуационном штабе МВД.* * *В Минске после закрытия избирательных участков начались столкновения протестующих с полицией, сообщает DW . Как сообщают независимо друг от друга ряд белорусских и российских источников, основные события развернулись на проспекте Победителей у стеллы "Минск - город герой". Согласно различным оценкам там собралось от 300 до 5000 жителей столицы. ОМОН пытался провести задержания активистов, но столкнулся с сопротивлением. По данным СМИ, полицейские применяют против активистов в Минске светошумовые гранаты.Столкновения с полицией проходят также в Бресте, Витебске и Могилеве. Причем в Бресте, сообщают СМИ, правоохранители применили слезоточивый газ.Как сообщает Telegram-канал "Мая краiна Беларусь", на подступах к площади Ленина в Барановичах собралось около десяти тысяч человек. В Пинске около 500 человек блокируют здание исполкома, в Жлобине протестующие заняли центр города.По данным другого Telegram-канала NEXTA Live, к стелле в центре Минска массово прибывают бригады "Скорой помощи" - очень много пострадавших.Отвечая на вопрос корреспондента DW, кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская назвала применение светошумовых гранат против протестующих "ужасным". По оценке политика, избивая протестующих, власть совершает серьезную ошибку. sputnik.by Категории: политика, общество, чп и криминал, в Беларуси Ключевые слова: президент, выборы, арест, оппозиция, кандидаты, Лукашенко, протесты География: Белоруссия — статья прочитана 270 раз Комментарии