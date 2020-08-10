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При разгоне акции в Минске взрывают светошумовые гранаты, видны люди в крови /дополнено/

Авторское право SERGEI GAPON/AFP


Большое количество людей несогласных с результатами экзитполов, собирается на проспекте Победителей в Минске, передает корреспондент Sputnik Беларусь.

Жители начали собираться на проспекте победителей. Движение автомобилей перекрыто. Недалеко от стелы "Минск – город-герой" много машин спецтехники. На месте работают правоохранительные органы. Очевидцы сообщают о нескольких десятках задержанных.

При виде ОМОНа люди разбегаются в стороны, но затем снова возвращаются к стеле. Минчане свистят и скандируют "Живи, Беларусь".
Как передает корреспондент, на проспекте Победителей уже зафиксированы стычки граждан с ОМОНом.

По словам очевидцев, правоохранители применили дубинки и перцовые баллончики. У нескольких человек есть повреждения и кровь. Одному участнику потасовки его товарищи перебинтовали голову, но он продолжает участвовать в акции.

Также, по словам очевидцев, правоохранители применяли светошумовые гранаты, чтобы распугать собравшихся.

В начале проспекта Победителей выстроились сотрудники ОМОНа со щитами. В сотне метров от них проспект перегородили протестующие. Также к проспекту стягивается спецтехника.

При этом в МВД заявили, что не располагают информацией о пострадавших возле стелы. Об этом заявила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, которая находится сейчас в оперативно-ситуационном штабе МВД.

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В Минске после закрытия избирательных участков начались столкновения протестующих с полицией, сообщает DW. Как сообщают независимо друг от друга ряд белорусских и российских источников, основные события развернулись на проспекте Победителей у стеллы "Минск - город герой". Согласно различным оценкам там собралось от 300 до 5000 жителей столицы. ОМОН пытался провести задержания активистов, но столкнулся с сопротивлением. По данным СМИ, полицейские применяют против активистов в Минске светошумовые гранаты.



Столкновения с полицией проходят также в Бресте, Витебске и Могилеве. Причем в Бресте, сообщают СМИ, правоохранители применили слезоточивый газ.

Как сообщает Telegram-канал "Мая краiна Беларусь", на подступах к площади Ленина в Барановичах собралось около десяти тысяч человек. В Пинске около 500 человек блокируют здание исполкома, в Жлобине протестующие заняли центр города.

По данным другого Telegram-канала NEXTA Live, к стелле в центре Минска массово прибывают бригады "Скорой помощи" - очень много пострадавших.

Власть совершает серьезную ошибку

Отвечая на вопрос корреспондента DW, кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская назвала применение светошумовых гранат против протестующих "ужасным". По оценке политика, избивая протестующих, власть совершает серьезную ошибку.













sputnik.by
Категории: политика, общество, чп и криминал, в Беларуси
Ключевые слова: президент, выборы, арест, оппозиция, кандидаты, Лукашенко, протесты
География: Белоруссия
статья прочитана 270 раз
добавлена вчера, 9 августа, 22:50

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