Чемпионка мира по горнолыжному спорту готовится к сезону в ЛитвеFacebook 🔊 Воспроизвести Facebook / Petra Vlhova



Да, именно так. Как это не удивительно может показаться на первый взгляд, но словачка Петра Вльгова решила начать подготовку к новому сезону именно в Литве. А точнее в Друскининкае, сообщает



Сейчас время подготовки к новым стартам и 25-летняя Вльгова выбрала для этого Литву. Как известно, Друскининкай располагает единственным в странах Балтии комплексом для зимних развлечений Snow Arena, которым можно пользоваться круглый год. Именно здесь Петра ежедневно и оттачивает свое мастерство под руководством известного итальянского специалиста Ливио Магони. Да, именно так. Как это не удивительно может показаться на первый взгляд, но словачка Петра Вльгова решила начать подготовку к новому сезону именно в Литве. А точнее в Друскининкае, сообщает Sputnik Литва . Прошлый год для Вльговой оказался самым успешным в карьере: она стала чемпионкой мира в гигантском слаломе, завоевала серебро в комбинации и бронзу в слаломе. В общем зачете Кубка мира-2018/19 осталась второй после главной фаворитки, американки Микаэлы Шиффрин. В этом году горнолыжникам все карты сбила пандемия.Сейчас время подготовки к новым стартам и 25-летняя Вльгова выбрала для этого Литву. Как известно, Друскининкай располагает единственным в странах Балтии комплексом для зимних развлечений Snow Arena, которым можно пользоваться круглый год. Именно здесь Петра ежедневно и оттачивает свое мастерство под руководством известного итальянского специалиста Ливио Магони. Но лыжами дело не ограничивается, Вльгова еще активно работает и над физической формой, наматывая километры на горном велосипеде.







Друскининкайской Snow Arena не впервой принимать звезд мирового уровня. Одно время здесь частыми гостями были члены горнолыжной сборной Италии. Условия для тренировок здесь очень приличные: специально для профессиональных спортсменов есть трасса, отвечающая всем стандартам Международной федерации лыжного спорта (FIS). Ее длина после реконструкции выросла до 450 метров и на ней для слалома есть возможность установить до 40 ворот. lt.sputniknews.ru Категории: общество, спорт Ключевые слова: граница, тренировка, контроль, спортсменка, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 143 раза Комментарии