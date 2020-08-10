Профессор рассказал о прогнозах распространения COVID-19 в Литве 🔊 Воспроизвести © Depositphotos / ielanum.yandex.ru



По словам Станкунаса, республика находится на полпути к самому большому количеству случаев заражения в республике за все время пандемии, сообщает



По словам Станкунаса, республика находится на полпути к самому большому количеству случаев заражения в республике за все время пандемии, сообщает Sputnik Литва . О прогнозах распространения коронавируса в Литве рассказал профессор кафедры управления здравоохранением в Литовском университете наук о здоровье Миндаугас Станкунас на своей странице в Facebook. В конце июля Станкунас поделился своими соображениями о ситуации с COVID-19 в Литве и возможных краткосрочных сценариях. Тогда он написал, что уменьшение числа активных случаев очень маловероятно, как и возможность экспоненциального роста.



Профессор напомнил, что неделю назад он предсказывал, что в ближайшем будущем литовцы увидят умеренное увеличение случаев COVID-19.



Он также предполагал, что в конце этой недели в Литве может быть плюс-минус 420 активных случаев коронавируса. По его мнению это был бы хороший результат для республики.



"К сожалению, мои догадки подтвердились лишь частично. Как я и предполагал, количество заболевших не уменьшилось, и не было сумасшедшего скачка, как мы могли убедиться в конце марта. Однако, по сегодняшним данным, в Литве 469 человек с COVID-19, что больше, чем я предполагал плюс-минус 420 случаев", - пишет Станкунас, ориентируясь на субботние данные по заболевшим.



Профессор также напомнил, что ранее он начал говорить о "втором пике", который формируется в Литве. Он отметил, что с конца прошлой недели наблюдается гораздо более интенсивный рост числа случаев, где вирус "переключился на более высокую передачу".



"Мы почти на полпути к самому большому количеству случаев COVID-19 в Литве. Напомню, что наша страна достигла "первого пика" с 1048 случаями 20 апреля этого года. Могу добавить, что в последний раз такое количество (35 случаев) за один день было установлено 10 мая", - сказал Станкунас.



В настоящее время в Литве насчитывается 2252 случаев заражения с начала пандемии, 489 человек болеют и 1670 выздоровели. Число умерших составляет 81 человек.



Карантин в Литве был отменен 17 июня. С начала августа кабмин решил вернуть режим обязательного ношения масок. Ограничения распространяются на общественный транспорт, закрытые места торговли и массовые мероприятия. Спортивные и культурные мероприятия, а также предприятия общественного питания можно посещать без масок.



В пятницу стало известно, что президент Литвы Гитанас Науседа вынужден был изолироваться вместе с семьей, поскольку сотрудник президентской канцелярии, возможно, заболел коронавирусом.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 19,5 миллиона случаев заражения, свыше 724 тысяч человек скончались. lt.sputniknews.ru Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие — статья прочитана 51 раз Комментарии