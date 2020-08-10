Билл Гейтс предупредил о катастрофе страшнее пандемии коронавируса 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Григорий Сысоев Билл Гейтс. Архивное фото



Основатель Microsoft Билл Гейтс предрек экологический кризис, последствия которого превзойдут вред от пандемии коронавируса, сообщает



Он спрогнозировал, что в ближайшие несколько десятилетий планета столкнется с глобальным кризисом, вызванным изменением климата.



"Как бы ни была ужасна пандемия, изменения климата могут быть еще хуже", — пишет миллиардер в своем блоге.



Гейтс считает, что для избежания катастрофы необходимо существенно снизить количество выбросов парниковых газов в атмосферу.



Основатель Microsoft сравнил последствия экологического кризиса с пандемией коронавируса. Летальность от инфекции составила в среднем 14 человек на 100 000 населения. По оценке предпринимателя, в ближайшие 40 лет смертность от повышения температуры на Земле будет такой же, а к 2100 году этот показатель будет в пять раз больше. Основатель Microsoft Билл Гейтс предрек экологический кризис, последствия которого превзойдут вред от пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости Он спрогнозировал, что в ближайшие несколько десятилетий планета столкнется с глобальным кризисом, вызванным изменением климата."Как бы ни была ужасна пандемия, изменения климата могут быть еще хуже", — пишет миллиардер в своем блоге.Гейтс считает, что для избежания катастрофы необходимо существенно снизить количество выбросов парниковых газов в атмосферу.Основатель Microsoft сравнил последствия экологического кризиса с пандемией коронавируса. Летальность от инфекции составила в среднем 14 человек на 100 000 населения. По оценке предпринимателя, в ближайшие 40 лет смертность от повышения температуры на Земле будет такой же, а к 2100 году этот показатель будет в пять раз больше. Миллиардер призвал уже сейчас противостоять изменению климата. В частности, он предложил привлечь науку и инновации для контроля уровня выбросов в атмосферу. При этом он уверен, что борьба с экологическими проблемами должна вестись и в развивающихся странах. Гейтс подчеркнул, что у человечества нет времени и нужно действовать уже сегодня.



"Потребуются десятилетия, чтобы создать и внедрить все необходимые разработки в области чистой энергии", — резюмировал основатель Microsoft. РИА Новости Категории: в мире, чп и криминал, технологии, здоровье Ключевые слова: предсказание, вирусы, Гейтс — статья прочитана 149 раз Комментарии