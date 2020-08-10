Главная >> Новости >> в мире, чп и криминал, технологии, здоровье >> Билл Гейтс предупредил о "катастрофе страшнее пандемии коронавируса"

Билл Гейтс предупредил о катастрофе страшнее пандемии коронавируса

© РИА Новости / Григорий Сысоев Билл Гейтс. Архивное фото


Основатель Microsoft Билл Гейтс предрек экологический кризис, последствия которого превзойдут вред от пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.

Он спрогнозировал, что в ближайшие несколько десятилетий планета столкнется с глобальным кризисом, вызванным изменением климата.

"Как бы ни была ужасна пандемия, изменения климата могут быть еще хуже", — пишет миллиардер в своем блоге.

Гейтс считает, что для избежания катастрофы необходимо существенно снизить количество выбросов парниковых газов в атмосферу.

Основатель Microsoft сравнил последствия экологического кризиса с пандемией коронавируса. Летальность от инфекции составила в среднем 14 человек на 100 000 населения. По оценке предпринимателя, в ближайшие 40 лет смертность от повышения температуры на Земле будет такой же, а к 2100 году этот показатель будет в пять раз больше.
Миллиардер призвал уже сейчас противостоять изменению климата. В частности, он предложил привлечь науку и инновации для контроля уровня выбросов в атмосферу. При этом он уверен, что борьба с экологическими проблемами должна вестись и в развивающихся странах. Гейтс подчеркнул, что у человечества нет времени и нужно действовать уже сегодня.

"Потребуются десятилетия, чтобы создать и внедрить все необходимые разработки в области чистой энергии", — резюмировал основатель Microsoft.
РИА Новости
Категории: в мире, чп и криминал, технологии, здоровье
Ключевые слова: предсказание, вирусы, Гейтс
статья прочитана 149 раз
добавлена сегодня, 10 августа, 15:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка