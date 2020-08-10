В России раскрыли условия применения ядерного оружия 🔊 Воспроизвести © Фото : United States Department of Energy Облако, образовавшееся после взрыва атомной бомбы. Архивное фото



Россия задействует ядерный потенциал в случае любой ракетной атаки по своей территории, сообщается в подготовленной Генштабом Вооруженных сил статье "Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", которую опубликовала газета "Красная звезда", передает



Как следует из материала, поскольку возможности определить, идет ли речь о ядерной ракете или нет, любой подобный летательный аппарат будет позиционироваться как ядерный. Российское военное руководство тут же получит информацию о запуске и определит, какими будут ответные действия. Россия задействует ядерный потенциал в случае любой ракетной атаки по своей территории, сообщается в подготовленной Генштабом Вооруженных сил статье "Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", которую опубликовала газета "Красная звезда", передает РИА Новости Как следует из материала, поскольку возможности определить, идет ли речь о ядерной ракете или нет, любой подобный летательный аппарат будет позиционироваться как ядерный. Российское военное руководство тут же получит информацию о запуске и определит, какими будут ответные действия. При этом представители Генштаба отмечают, что в качестве цели противника в такой ситуации будут рассматривать уничтожение России.



Минобороны поясняет, что условия о применении противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, о воздействии по критически важным российским объектам, а также об агрессии с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов. Авторы статьи отмечают, что Москва обозначила "красные линии", которые никому не нужно переступать, однако если потенциальный противник на это решится, "ответ будет сокрушительным".



В статье также говорится, что прекращение действия договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) может поставить мир на грань ядерной катастрофы.



В начале июня Владимир Путин утвердил "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания", согласно которым Россия "рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней вынужденной мерой". Сдерживание направлено на то, чтобы потенциальный противник знал о неизбежности ответных действий, подчеркивается в документе.



Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим соглашением между Россией и США об ограничении вооружений и истекает в феврале 2021 года. Вашингтон пока не объявил, намерен ли его продлевать.



Высокопоставленные лица США заявляли о необходимости включить Китай в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения. В Пекине эту идею отвергают. Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что Москва выступает за продление договора без предварительных условий. РИА Новости Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: вооружение, стратегия, Нападение, ракеты География: Россия — статья прочитана 167 раз Комментарии