В Польше рассказали, как помогут Украине вернуть Крым 🔊 Воспроизвести Президент Польши Анджей Дуда



Польша намерена отстаивать интересы Украины в ОБСЕ и помочь стране восстановить контроль над Крымом и Донбассом, заявил переизбранный на второй срок президент страны Анджей Дуда во время инаугурации.



Он отметил, что в 2022 году Варшава будет председательствовать в организации и действовать "ради безопасности" Польши и "всего континента".



"Это важная задача, которая заключается в восстановлении и полного суверенитета, и территориальной целостности нашего соседа — Украины", — цитирует его



Украинские власти неоднократно объявляли о планах "вернуть" Крым. При этом в Киеве предлагались различные методы достижения этой цели. Президент Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что вопрос принадлежности полуострова "закрыт окончательно". Польша намерена отстаивать интересы Украины в ОБСЕ и помочь стране восстановить контроль над Крымом и Донбассом, заявил переизбранный на второй срок президент страны Анджей Дуда во время инаугурации.Он отметил, что в 2022 году Варшава будет председательствовать в организации и действовать "ради безопасности" Польши и "всего континента"."Это важная задача, которая заключается в восстановлении и полного суверенитета, и территориальной целостности нашего соседа — Украины", — цитирует его РИА Новости со ссылкой на "Главред".Украинские власти неоднократно объявляли о планах "вернуть" Крым. При этом в Киеве предлагались различные методы достижения этой цели. Президент Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что вопрос принадлежности полуострова "закрыт окончательно". РИА Новости Категории: политика, в Европе Ключевые слова: польша, Крым, Право, присоединение, аннексия, Дуда География: Польша — статья прочитана 191 раз Комментарии