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В Польше рассказали, как помогут Украине вернуть Крым

Президент Польши Анджей Дуда


Польша намерена отстаивать интересы Украины в ОБСЕ и помочь стране восстановить контроль над Крымом и Донбассом, заявил переизбранный на второй срок президент страны Анджей Дуда во время инаугурации.

Он отметил, что в 2022 году Варшава будет председательствовать в организации и действовать "ради безопасности" Польши и "всего континента".

"Это важная задача, которая заключается в восстановлении и полного суверенитета, и территориальной целостности нашего соседа — Украины", — цитирует его РИА Новости со ссылкой на "Главред".

Украинские власти неоднократно объявляли о планах "вернуть" Крым. При этом в Киеве предлагались различные методы достижения этой цели. Президент Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что вопрос принадлежности полуострова "закрыт окончательно".
РИА Новости
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: польша, Крым, Право, присоединение, аннексия, Дуда
География: Польша
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добавлена сегодня, 10 августа, 13:00

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