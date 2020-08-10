В Турции заявили, что готовы отстроить порт в Бейруте и прилегающие к нему здания 🔊 Воспроизвести © Максим Григорьев/ТАСС



Турция также предложила Ливану использовать турецкий порт в Мерсине до тех пор, пока не будет восстановлен порт в Бейруте, сообщает



Вице-президент Турции Фуат Октай заявил в субботу о готовности Анкары отстроить поврежденный взрывом порт в Бейруте.



"Сейчас в Бейруте продолжают работать турецкие поисково-спасательные команды, к настоящему моменту наша страна направила 400 тонн продовольствия. Турция готова отстроить серьезно поврежденный порт в Бейруте и прилегающие здания. [На встрече с президентом Ливана Мишелем Ауном] Мы заявили, что наш порт в Мерсине может быть использован Ливаном до тех пор, пока не будет восстановлен порт в Бейруте", - заявил Октай на пресс-конференции в ливанской столице, трансляцию вело Anadolu.



Вице-президент республики также сообщил, что в случае необходимости пострадавшие при взрыве могут быть доставлены на самолетах скорой помощи в Турцию для прохождения лечения в стране. Турция также предложила Ливану использовать турецкий порт в Мерсине до тех пор, пока не будет восстановлен порт в Бейруте, сообщает ТАСС Вице-президент Турции Фуат Октай заявил в субботу о готовности Анкары отстроить поврежденный взрывом порт в Бейруте."Сейчас в Бейруте продолжают работать турецкие поисково-спасательные команды, к настоящему моменту наша страна направила 400 тонн продовольствия. Турция готова отстроить серьезно поврежденный порт в Бейруте и прилегающие здания. [На встрече с президентом Ливана Мишелем Ауном] Мы заявили, что наш порт в Мерсине может быть использован Ливаном до тех пор, пока не будет восстановлен порт в Бейруте", - заявил Октай на пресс-конференции в ливанской столице, трансляцию вело Anadolu.Вице-президент республики также сообщил, что в случае необходимости пострадавшие при взрыве могут быть доставлены на самолетах скорой помощи в Турцию для прохождения лечения в стране. ТАСС Категории: чп и криминал, экономика, в мире Ключевые слова: помощь, Турция, взрыв, Ливан, версия, погибшие, Бейрут — статья прочитана 134 раза Комментарии