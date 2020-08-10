В Китае зафиксировали вирус SFTS, способный убить человека 🔊 Воспроизвести Фото: Willie Siau/Global Look Press



В Китае начал распространяться вирус SFTS, который передается через укусы клещей, он способен убить человека, заболевание зафиксировали в некоторых районах страны.



«Более 37 человек в провинции Цзянсу на востоке Китая заразились вирусом SFTS в первой половине 2020 года. Позже в провинции Аньхой на востоке Китая выявили еще 23 случая», – цитирует 360 сообщение газеты Global Times, передает



Эксперты пояснили, что вирус передается через укусы клещей, а также от человека к человеку, болезнь может завершиться летальным исходом.



Сам вирус SFTS выявили еще в 2011 году. Вирусолог Шэн Цзифан, работающая в больнице при Чжэнцзянском университете, отметила, что вирус между людьми, предположительно, может передаваться через кровь или слизистую оболочку. В Китае начал распространяться вирус SFTS, который передается через укусы клещей, он способен убить человека, заболевание зафиксировали в некоторых районах страны.«Более 37 человек в провинции Цзянсу на востоке Китая заразились вирусом SFTS в первой половине 2020 года. Позже в провинции Аньхой на востоке Китая выявили еще 23 случая», – цитирует 360 сообщение газеты Global Times, передает ВЗГЛЯД Эксперты пояснили, что вирус передается через укусы клещей, а также от человека к человеку, болезнь может завершиться летальным исходом.Сам вирус SFTS выявили еще в 2011 году. Вирусолог Шэн Цзифан, работающая в больнице при Чжэнцзянском университете, отметила, что вирус между людьми, предположительно, может передаваться через кровь или слизистую оболочку. Между тем Роспотребнадзор сообщил, что в России не зарегистрировано случаев инфицирования этим вирусом, и ведомство готовит «специфические диагностикумы» для определения заболевания.



Напомним, в мире, по данным американского университета Джонса Хопкинса, от коронавируса умерли больше 700 тыс. человек. Заболевание также стало распространяться из Китая.



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Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в комментарии RT оценил опасность распространения лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом.



Ранее СМИ сообщили, что вирусом SFTS в Китае заразились более 60 человек, умерли семеро. Переносчиком этой инфекции выступают клещи, однако она также может передаваться между людьми через кровь или слизистую. Отмечалось, что у больных появляется кашель, поднимается температура, а также снижается уровень лейкоцитов и тромбоцитов.



"Ничего страшного не будет. Тромбоцитопения и при коронавирусе есть. Эта новость появилась сегодня, завтра, я думаю, будет более ясная ситуация. Ничего выходящего за рамки КНР нет. Тем более что сегодня Китай закрыт для посещений", — отметил Онищенко.



Вирусолог Анатолий Альтштейн, в свою очередь, добавил, что SFTS принадлежит к большому отряду буньявирусов, у которых много возбудителей. Некоторые из них распространены в России, однако здесь эту инфекцию еще не обнаружили.



"Опасаться, что будет эпидемия этого заболевания, не следует, потому что, в общем, передача не очень эффективная от человека к человеку", — цитирует его RT.



Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России не выявили случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом. Кроме того, российские специалисты, как сообщили в ведомстве, умеют распознавать заболевание и смогут противодействовать его распространению при необходимости. vz.ru Категории: в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, вирус, пандемия — статья прочитана 170 раз Комментарии